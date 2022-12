Tras una vida llena de excesos y sufrir abuso por su padre, cantante envía inquietante mensaje

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, la vida de varios artistas brilla por el glamour que destilan, la realidad es que varios de ellos han tenido un tortuoso pasado. Tal es el caso de esta cantante, quien pudo disfrutar de ser la intérprete más cotizada de principios del milenio, pero actualmente es una de las estrellas en decadencia que más dan de qué hablar... Descubre de quién se trata en las próximas líneas.

Britney Spears era una ídolo adolescente de finales de los años 90 y principios del 2000. Su nombre era considerado un seguro de éxito para prácticamente cualquier canción que se lanzará en la época; sin embargo, la constante presión con la que debía lidiar para mantenerse en la cima del éxito la llevaron a sufrir un escandaloso quiebre emocional, del cual aún es posible ver las fotografías en Internet.

Esto solo significaba el comienzo del fin para la cantante de éxitos como Oops! I Did It Again, Baby One More Time y Don't Let me be the last to know, quien se vio envuelta en una vida llena de excesos, lo que provocó que, a la larga le cediera a su padre, Jamie Spears todos los derechos de su custodia, lo que incluye el manejo de su dinero y sus decisiones personales. Según información que la estrella del pop ha brindado con el pasar de los años, parece ser que su progenitor abusó de su confianza al grado en el que la encerró durante 2 años en su hogar y hasta se dice que le dieron a consumir sustancias tóxicas para enloquecerla, aunque esto no está confirmado.

Para el 2021, Spears recuperó su custodia por completo y aunque desde entonces ha tenido problemas para entablar una buena relación con su familia debido a las acusaciones que suele escribir en redes sociales en contra de sus familiares, existen ocasiones en las que se deja ver estable e incluso reflexiona sobre darle una segunda oportunidad a su madre y hermana, la actriz de Zoey 101, Jamie Lynn Spears.

El pasado 2 de diciembre fue uno de aquellos días en los que Britney se mostró reflexiva en redes sociales, donde publicó una fotografía de su hijo, Sean Preston, así como añadió un tierno mensaje en el que expresaba el gran amor que siente hacía ellos: "Para mis dos chicos... Te quiero. Moriría por ti. Qué Dios acelere mis preciosos corazones. Daría cualquier cosa por tocar tu cara. Te envío mi amor, tu mamasita".

