Adiós Televisa: Tras despidos en TV Azteca, Galilea Montijo traicionaría a 'Hoy' para unirse a 'VLA'

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días se reportara que la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta pierde su contrato de exclusividad en Televisa a finales de este mes, ahora reportan que Galilea Montijo podría irse a la competencia en TV Azteca. Sí, la presentadora que lleva más de 15 años en el matutino de la televisora de San Ángel, presuntamente sería buscada por la que sería la nueva producción de Venga la Alegría, el cual está atravesando fuertes cambios.

Como se recordará, Galilea debutó en el Canal de Las Estrellas hace más de 27 años y ha participado tanto en telenovelas (hasta protagonizó el melodrama La Verdad Oculta) como en programas de entretenimiento como Vida TV y el Programa Hoy. En el último año, la imagen de Gali ante el público ha recibido duros golpes, pues la han involucrado en fuertes escándalos como un supuesto romance con un capo, una presunta infidelidad a su esposo y el caso que actualmente enfrenta su amiga Inés Gómez Mont.

Por este motivo, durante meses se ha especulado que se iría a vivir a Estados Unidos y trabajaría en Univisión, además de también reportarse que su contrato con Televisa llegaría a su fin este año. Y aunque ella ha negado abandonar Hoy por iniciativa propia, y hasta la actual productora Andrea Rodríguez ha manifestado que hasta ahora mantendrá al mismo elenco para 2023, ahora revelan que la tapatía podría irse al Ajusco y unirse a la competencia directa.

Así lo reportó el youtuber Dael Quiroz del canal de YouTube Arguende TV, quien comentó que la conductora recibiría una jugosa oferta de quien podría ser el nuevo productor de Venga la Alegría tras la salida de Dio Lluberes: "Se habla de que Televisión Azteca está ofreciéndole mucho dinero, precisamente Andrés Tovar quien será, según dicen, ahora que renunció Dio y están por iniciar los cambios (...) supuestamente el nuevo equipo del productor ha conseguido el presupuesto para negociar con Galilea Montijo su entrada al matutino", señaló.

Y es que aún se desconoce si alguien suplirá a Dio luego de irse a Telemundo o si se quedará solo Sergio Sepúlveda, sin embargo, tras el despido de William Valdés, cada vez cobra más fuerza el rumor de que conductores como Laura G, Roger González y otros más también quedarían fuera del programa. De acuerdo con Quiroz, la regiomontana fue cuestionada sobre la presunta llegada de Montijo al matutino, a lo que presuntamente habría respondido con fuertes palabras.

"La que en redes sociales le cuestionaron si esto era verdad es a Laura G y ella contestó 'no conozco a esa mujer'. No sé si la llegada de Galilea forme parte de la salida de Laura o vayan a ponerlas a las dos a trabajar a la par", comentó Quiroz. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada y se desconoce si Galilea haya recibido o no una oferta, además tampoco se sabe si en efecto Laura o más conductores salgan de Venga la Alegría, por lo que habrá que esperar un comunicado oficial para confirmar.

