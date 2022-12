Cantante se viste de luto y da desgarradora noticia sobre su hijo; falleció por cáncer cerebral

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la mañana de este lunes, 5 de diciembre, un afamado cantante publicó una conmovedora fotografía en la que se podía preciar sosteniendo a su bebé de apenas 1 año de edad, ¿la razón? Era el aniversario luctuoso de su pequeño, quien falleció el año pasado debido a cáncer cerebral. La también estrella de televisión, quien reveló que ya de por sí está pasando por un complicado momento por su salud, declaró que se sentía mentalmente "destrozado".

Se trata de Nick Cannon, quien es famoso por dos razones, la primera es por su amplia carrera artística, la cual comprende desde ser presentador de grandes programas como America's Got Talent, TeenNick Top, Disney Parks Christms Day Parade, Short Circuitz, entre otros, así como también tiene una prolífica trayectoria como cantante; mientras que el segundo motivo es que es una de las estrellas de Hollywood con mayor cantidad de hijos, quien hasta el momento tiene 11 y está esperando al doceavo, motivo por el que se ha ganado varias criticas en redes sociales.

Si bien, el famoso tiene una gran cantidad de descendientes, la realidad es que la pérdida de uno de ellos consiguió romperle su corazón y es que, según se dice, 'no hay dolor más grande para un padre que ver fallecer a uno de sus hijos'. Tal como le ocurrió a Cannon, quien vio desfallecer a su hijo precisamente el 5 de diciembre del año pasado. Es por esto que, aunque está hospitalizado por neumonía, la estrella de televisión se dio tiempo de homenajear a su pequeño.

El mensaje del cantante comenzó con la afirmación de que está "roto" y que, aunque está en recuperación y sabe que debe descansar no pudo hacerlo por el recuerdo de su hijo Zen, a quien concibió con su pareja Alyssa Scott: "He estado dando vueltas toda la noche, y por mucho que sepa que necesito descansar, anoche no pude dormir en absoluto. No puedo creer que ya haya pasado un año desde que ocurrió el día más difícil de mi vida".

Nick retomó lo duro que es perder a un hijo; "Debe ser la experiencia más pesada, oscura y depresiva que nunca esperaré. Una mezcla de culpa, dolor y tristeza es lo que suprimo a diario", posteriormente, Nick abordó las críticas que lo atacaron durante este año, pero las hizo a un lado tras mencionar que es un hombre que ama mucho y que le habría gustado que su bebé supiera eso; finalmente, el conductor de Masked Singer se despidió declarando lo siguiente: "Continúa descansando pacíficamente mi hijo, Zen Scott Cannon. Te amamos eternamente".

