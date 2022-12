Desde 'VLA', Silvia Pinal confirma que no sabe nada de Frida Sofía y conmueve al enviarle mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Silvia Pinal hizo evidente que sigue habiendo una fractura dentro de la dinastía Pinal ya que en una reciente entrevista con reporteros del programa Venga la Alegría confirmó que no sabe nada de su nieta Frida Sofía y conmovió al enviarle un amoroso mensaje. Como se recordará, la joven modelo se distanció de su familia primero por un pleito con su exitosa madre, Alejandra Guzmán.

Frida culpó a la aclamada rockera mexicana de haberse metido con su polémico exnovio Christian Estrada y además la acusó de haber sido una pésima madre, pero la bomba que fracturó la relación entre ellas por completo fue cuando la también cantante acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante e incluso inició un proceso legal en contra de ambos, por corrupción de menores.

Fuente: Instagram @ifridag

En su reciente encuentro con la prensa, doña Silvia fue cuestionada si ella sigue hablando con Frida Sofía luego del pleito con su exesposo y su hija y generó impacto al responder que no; eso sí, la primera actriz aseguró estar dispuesta a hablar con su nieta y le envió el siguiente mensaje a través de las cámaras de TV Azteca: "No la he visto, ni sé nada de ella, pero ella sabe que sí cuenta conmigo, porque a Frida la conozco y la quiero. No la he visto, pero sí sé lo que está pasando, ella sabe, yo la veo y ella sale conmigo y me quiere".

Asimismo, la exproductora de Televisa brindó su total apoyo a su nieta Stephanie Salas luego de confirmar que inició un noviazgo con el primer actor Humberto Zurita: "Me da mucho gusto que sean felices, que la pasen bien, que vayan a lo bien, no volteen a lo malo. Si ellos son felices, qué bueno, estoy con ustedes, y si no quieren que esté con ustedes, me hago tonta y me doy la vuelta. Todo lo que quieran cuentan conmigo, ya lo saben".

Además 'La Pinal', quien se quedó sin contrato de exclusividad en plena pandemia luego de décadas de trabajo, habló de su estado de salud y aseguró que está en perfectas condiciones: "Mi salud está estupenda, estoy bien". Y cerró la entrevista con VLA enviando un emotivo mensaje a sus seguidores: "Tengan fe en la vida, que sus enemigos se pasen de largo, no cierren las puertas de su casa, seamos buenas personas".

Fuente: Tribuna e Twitter @vengalaalegria