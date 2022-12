¿Duelo de divas? Tras oración, dan veladoras a Belinda mientras critican a Cazzu por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Casi se cumple un año desde que Belinda y Christina Nodal hicieron oficial su rompimiento, acabando no solo con su relación sino con cualquier esperanza de verlos llegar al altar, evento que derivó en especulaciones respecto a infidelidades y hasta fue motivo para criticar al intérprete de regional mexicano quien exhibió en redes las charlas que la interprete de Sapito le enviaba para presuntamente, pedirle dinero.

Aunque a la fecha seguimos sin saber qué paso entre ambos, lo cierto es que Nodal se ha dejado ver más enamorado que nunca de la cantante argentina Cazzu, la cual fue severamente criticada pues durante un concierto en México remarcó que el público seguía enojado por la derrota de la Selección contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022, lo que claro derivó en rechiflas y hasta llegó a perder fans pues le criticaron que se metiera con la audiencia azteca en temas que no competen al escenario.

Esto a su vez fue motivo de señalar que si bien algunos conciertos cuentan con audiencia, la realidad es que no ha marcado un sold out y por ello, podría valerse más del originario de Sonora para impulsar su carrera en México, algo por lo que la interprete de La neta trampa, Turra o Mucha data respondió de manera tajante si considera ser más famosa tras haber formalizado con el ex de la ojiverde o simplemente no lo necesita.

"Hace mucho tiempo vinimos a México y siempre es el mismo cariño", respondió con un semblante de incomodidad.

¿Y Belinda?

Mientras Cazzu fue cuestionada por la prensa, el pasado fin de semana Belinda ofreció un concierto en Puebla, recinto que no solo llenó causando que sus más grandes éxitos fueran coreados al unísono, sino que además recibió un par de veladoras las cuales ‘bendijo’ tras haber hecho viral una oración donde, a modo de burla, mencionó que sus examores no se han resistido a tatuarse su nombre. Por ello, la veladora que recibió de parte del público a consagró como la 'Santa Patrona del Amor'.

Los internautas señalaron que para la también actriz recibir un par de veladoras la tomó por sorpresa y claro, lo recibió con mucho humor, lo que la sigue caracterizando como la favorita no solo por su talento sino por su manera de interactuar con los fans. "Ella si le entra al coto y aparte es hermosa, una verdadera diva", "Que saque su línea de velas" o "A esa mujer si le rezo", fueron algunos de los comentarios que ha recibido el video que claro, ya se hizo viral.

