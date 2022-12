Golpe a Legarreta: Tras debut en TV Azteca, examante de Erik Rubín vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien trabajó para TV Azteca hace décadas y que recientemente admitió un fugaz amorío con Erik Rubín, sorprendió a la audiencia debido a que este lunes 5 de diciembre se unió al elenco del programa Hoy ¿cómo reaccionó Andrea Legarreta?. Se trata de María Conchita Alonso, quien en los últimos meses ha dado varios detalles del romance que sostuvo con el cantante mexicano.

Como se recordará, la reconocida artista nacida en Cuba ha declarado que el esposo de Andy fue más importante para ella que otras parejas de la talla de Julio Iglesias y eso pese a que no fueron novios formales: "No nos enamoramos, me gustó mucho, para enamorarse uno tiene que conocer bien a la persona, que salir mucho tiempo con la persona, que compartir momentos y para mí eso es enamorarse", expresó.

María Conchita, quien fue conductora del programa Picante en la televisora del Ajusco, aprovechó sus entrevistas con Ventaneando y otras emisiones para compartir que el tiempo que pasó con Erik fue muy importante en su vida aunque destacó que ella sabe que siempre buscó a alguien como Legarreta: "Fue muy tierno, muy talentoso, muy honesto, es un hombre que encontró lo que quería, que era una estabilidad, que existen muy pocas, sobre todo en nuestro ambiente".

Por su parte, Andy ha mencionado que para ella no es ningún problema que tanto su esposo como Alonso recuerden su romance: "Sí supe que hubo ahí como una especie de romance... No sé si fue una noche de copas, pero la verdad es que sí supe, y ¿quién no?... no me ofendo", dijo hace meses. Tras descartar cualquier tipo de enemistad con la intérprete de 65 años, esta mañana la conductora la recibió en el foro con aplausos.

Sí, durante este lunes 5 de diciembre la intérprete de éxitos como Una noche de copas y Acaríciame estuvo de visita en el matutino del Canal de Las Estrellas y sin duda alguna dio un duro golpe al programa de la competencia Venga la Alegría. Conchita visitó el programa para invitar a la audiencia a su próximo concierto en un importante recinto de la CDMX y estuvo platicando con todos los conductores, incluida 'La Legarreta'.

Fuente: Tribuna