¡JLo mexicana! Galilea Montijo paraliza Televisa al lucir coqueto vestido en '¿Quién es la máscara?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Galilea Montijo logró poner a suspirar a todos sus admiradores y fans de las redes sociales debido a que hace algunas horas apareció luciendo un encantador atuendo en la transmisión de ¿Quién es la máscara? que dejó sin palabras a toda la audiencia de Televisa. Desde que arrancó la temporada, la tapatía no ha parado de provocar suspiros con sus espectaculares 'looks'.

Sin duda alguna la presencia de la también actriz de 49 años en el programa conducido por Omar Chaparro ha venido a levantar el rating pues ha hecho una gran mancuerna con el resto de investigadores (Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita) y el público del Canal de Las Estrellas la ama. Durante la noche de ayer domingo 4 de diciembre Gali lució un alucinante 'outfit' por el cual fue comparada con la cantante Jennifer Lopez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la nacida en Guadalajara, Jalisco, publicó una serie de imágenes para presumir el atuendo que llevó a ¿Quién es la máscara? y desató la locura. En esta ocasión la esposa de Fernando Reina Iglesias llevó un pequeño vestido dorado con la espalda totalmente descubierta, el cabello peinado con ondas, labios pintados de rojo y unos enormes tacones brillantes que resaltaron sus torneadas piernas.

Los miles de seguidores y admiradores de 'La Montijo' quedaron encantados con esta nueva publicación y la llenaron con más de 100 mil Me Gusta, además de que no ha parado de recibir decenas de elogios y muestras de cariño por parte de sus millones de seguidores. Asimismo colegas del medio como Tania Rincón, Fey, Ferka, Maribel Guardia, Marisol González, y más celebridades, no han parado de escribirle halagos.

Galilea descubrió a Salvador Zerboni debajo de la máscara

Fuente: Tribuna e Instagram @galileamontijo