Kim Kardashian organiza lujoso cumpleaños para su hijo, pese a polémica con afamada casa de modas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Kim Kardashian es, posiblemente, la Kardashian más famosa y controversial del clan de magnates de la moda y el maquillaje. Y aunque su nombre se vio envuelto en el escándalo a lo largo de este 2022, la famosa empresaria no baja la frente y organiza una lujosa fiesta de cumpleaños para el hijo que concibió junto a Kanye West, Saint, quien este lunes, 5 de diciembre, celebra su séptima vuelta al sol.

Entre la última semana del mes de noviembre y la primera de diciembre, la estrella de Keeping Up With Kardashians estuvo en el ojo del huracán y no precisamente por su exmarido el rapero Ye, sino por las acusaciones a la afamada casa de modas de origen español, Balenciaga, con la que tanto ella como Kanye han trabajado de manera muy cercana e incluso se dice que, absolutamente, toda la ropa y accesorios de Kim pertenecen a esta empresa.

Es por ello que todas las miradas voltearon a verla cuando trascendió la noticia de la infame campaña publicitaria en la que se podían ver a diversos menores en posiciones provocativas, así como diversos simbolismos que atribuían al tráfico infantil. Derivado de ello, Kimberly esperó cerca de cinco días para emitir su postura en la que básicamente afirma que si bien se molestó con lo ocurrido, está dispuesta a seguir trabajando con ellos.

He estado callado durante los últimos días, no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto. Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad

Parece ser que para Kim el tema está olvidado y continuó con su vida de manera normal. De hecho, este lunes dio de qué hablar no por el escándalo en sí, sino por la lujosa fiesta de cumpleaños que organizó para Saint y un grupo limitado de amigos en nada más y nada menos que un partido de los Rams, de Los Ángeles, quienes se enfrentaron contra los Cardenales y, dado que Saint es fanático de ellos, no dudó en expresar su apoyo.

El pequeño celebró en los palcos de lujo que se encuentran a escasos metros de la cancha, mientras agitaba su gran dedo de espuma para apoyar a sus héroes; mientras que detrás de ellos aguardaba un pequeño pastel en forma de balón de futbol americano, en el que se podía leer: "Feliz cumpleaños Saint". Por su parte, Kim le dedicó un conmovedor mensaje a su hijo: "Feliz séptimo cumpleaños a mi bebé. Te quiero tanto, tanto. Me encanta verte crecer en el alma más amable del mundo. Mamá te ama por siempre y para siempre".

Saint celebra su cumpleaños

Créditos: Instagram @kimkardashian

Fuentes: Tribuna