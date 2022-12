Luto en Televisa: Muere exactriz de TV Azteca y elenco de 'Hoy' llora su partida; filtran último deseo

Ciudad de México.- Televisa y el espectáculo mexicano se encuentran de luto debido a que este fin de semana una primerísima actriz perdió la vida luego de haber estado varios días hospitalizada y esta mañana de lunes 5 de diciembre el elenco de Hoy le rindió un homenaje póstumo. Se trata de Gina Romand, modelo y actriz de origen cubano que realizó entrañables telenovelas tanto en San Ángel como en TV Azteca.

La madre del conductor y productor Gabriel Varela realizó su debut en Televisa en los años 60, actuando en melodramas como Vida por vida, Maximiliano y Carlota, El Maleficio, La traición, Victoria, Ángeles blancos y Valeria y Maximiliano. No obstante, en 1998 decidió probar suerte en el Ajusco participando en novelas como Perla, El amor no es como lo pintan y Amor en Custodia, además de que realizó su última actuación en 2009 con el unitario A cada quien su santo.

El primero en hablar sobre el fallecimiento de doña Gina fue su hijo Gabriel, quien compartió un emotivo mensaje de despedida: "Con todo mi dolor, despido a mi madre, quien me iluminó la vida siempre, ahora ya descansa en Paz iluminando el cielo con su brillo". Días antes el promotor de una importante marca de almohadas había anunciado que su madre se debatía entre la vida y la muerte ya que había sido ingresada a un hospital con una severa neumonía y también dijo que tenía un pulmón colapsado.

Esta mañana de lunes 5 de diciembre en el programa Hoy realizaron un breve homenaje para la señora Romand recordando su enorme trayectoria no solo en la televisión sino también el cine y teatro: "Es una noticia muy triste, el sábado falleció Gina Romand, una gran actriz, desde aquí le mandamos un abrazo a su familia", apuntó Martha Figueroa. Por su parte, Andrea Legarreta le envió un mensaje de aliento para los hijos de la fallecida:

Asimismo, la producción del matutino transmitió una entrevista con los hijos de Romand, quienes compartieron cómo fueron los últimos momentos con vida de la actriz: "Estaba consiente pero no podía hablar, pero estaba viendo al padre", dijo su hija Gina Varela y añadió cuál fue su última voluntad: "La vamos a cremar y va estar en el nicho familiar". Además la actriz y cantante compartió cuáles fueron las últimas palabras que le dio su madre.

Me dijo 'tú no lo sabes porque no eres madre, pero las madres lo único que queremos es ver bien a nuestros hijos y entonces no quiero verte llorar por los rincones, quiero verte bien'", expresó la heredera del fallecido Salvador Varela.