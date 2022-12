Shock en Televisa: Tras rechazarlo, Odalys Ramírez le manda tremendo mensaje a Patricio Borghetti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Odalys Ramírez y Patricio Borghetti son de las parejas más reconocidas de los medios de comunicación debido a su estabilidad, pese a trabajar en dos televisoras que son competencia, por un lado, la conductora está en Televisa, por el otro, el argentino dedica sus días a laborar en Venga la Alegría, uno de los programas estrella que se transmite bajo la señal de TV Azteca.

Si bien, ambos suelen demostrar el gran amor que sienten el uno por el otro, la realidad es que, su relación no debió de haber ocurrido. Así como lo lees, y es que, según declaraciones brindadas por Borghetti, lo cierto es que Ramírez lo rechazó cada vez que él solía pedirle que se reunieran. Incluso, fue la misma conductora de Cuéntamelo, Ya! que ella evitaba tener una relación con él debido a que consideraba que, quizás, él estaba jugando con sus sentimientos.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti

Créditos: Instagram @odalysrp

Posteriormente, ambos tuvieron unas cuantas citas, pero éstas tampoco funcionaron, debido a que parecía que entre los dos no había química, pero al final decidieron intentar las cosas de verdad y fue entonces que se dieron cuenta de que tenían más en común de lo que se imaginaban, lo que llevó al exesposo de Grettell Valdez a concretar una relación con la conductora, con quien ahora tiene dos hijos: Gia y Rocco.

A 11 años de estos eventos, Odays le envió tremendo mensaje a Pato, ¿la razón? Este lunes, 5 de diciembre, el argentino se encuentra celebrando su cumpleaños número 49, por lo que le dedicó un conmovedor mensaje en el que profesó todo el amor que siente hacía él: "Feliz vida a mi amor más grandote. Un hombre leal, amoroso, generoso, chistoso, trabajador. Qué afortunada soy de tenerte a mi lado, siempre apoyándome e impulsándome. Amo a donde sea que llegues sumas, tu siempre sumas", declaró la presentadora.

Mensaje de Odalys Ramírez a Patricio Borghetti

Créditos: Instagram @odalysrp

Estas conmovedoras palabras alegraron a Borghetti, quien no dudó en responder en la sección de comentarios, donde resaltó que espera siempre ser digno de Odalys: "Siempre espero esas palabras tan bonitas que me dedicas (no es que no melas digas en persona a cada rato) Espero merecerlas siempre. Te amo, guapa mía", declaró el actor de melodramas como La fea más bella, DKDA y Atrévete a soñar.

Fuentes: Tribuna, Instagram @odalysrp