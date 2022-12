Subió 32 kilos: Tras veto de Chapoy y traición con Televisa, exconductora de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien hace 26 años renunció a su carrera en TV Azteca luego de tener fuertes roces con Pati Chapoy, sorprendió a los televidentes debido a que este lunes 5 de diciembre regresó al foro del programa Hoy luego de haber salido del aire por una enfermedad. Se trata de la periodista Martha Figueroa, quien se reincorporó a sus actividades en el matutino tras haber estado contagiada de Covid-19.

La presentadora formó parte del primer elenco del vespertino de espectáculos Ventaneando en 1996, sin embargo, dejó la emisión en medio de un pleito con Pati y es que se dice que presuntamente la líder del programa ordenó que no le dieran trabajo ni en en la televisora del Ajusco ni en ningún otro lado: "Me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo", contó Martha.

Además recientemente declaró en su visita al programa De noche todo pasa de Yordi Rosado que Chapoy y Daniel Bisogno eran personas "insoportables". Actualmente Martha, quien perdió 32 kilos tras someterse a una manga gástrica, trabaja para la empresa de San Ángel y se encuentra activa gracias al programa Con Permiso junto al periodista Pepillo Origel que se transmite por Unicable.

Asimismo, 'La Figueroa' acude al matutino Hoy varias veces a la semana para estar en la sección de espectáculos Desayunando y chismeando donde comparte micrófonos con las titulares del programa Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Sin embargo, la semana pasada la especialista en farándula tuvo que salir del aire y no acudió al matutino de Las Estrellas debido a que contrajo Covid-19, pero por fortuna ya se recuperó.

A través de sus redes sociales la conductora había informado que era la primera vez que tenía coronavirus pero logró salir bien librada. Este lunes 5 de diciembre Martha, quien semanas atrás sufrió la muerte de su exesposo y padre de su hijo, se reincorporó al elenco del matutino Hoy como habitualmente lo hace y sin duda alguna su presencia ayudó a levantar el rating y también aportó para robarle audiencia a la competencia Venga la Alegría.

