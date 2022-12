Televisa en shock: Tras chiste sobre Debanhi Escobar, ratifican denuncia contra comediante

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El feminicidio de la joven Debanhi Escobar ocurrido en el Estado de Nuevo León es uno de los que más afectó a la opinión pública, pues tras 13 días de intensa búsqueda, sus restos fueron localizados al fondo de una cisterna perteneciente a un hotel ubicado en el municipio de Escobedo, inmueble que las autoridades ya habían revisado y por lo que se ha señalado, hay más detalles que todavía falta esclarecer sobre este deceso; sin embargo, además de la polémica, un comediante de Televisa causó más indignación debido a que hizo un chiste por este evento, causando molestia tanto por parte de la familia como del público en general.

Se trata de Sergio Verduzco, a quien se le conoce en la farándula como 'Platanito' quien que se valió del humor negro para referirse por este crimen, lo que llevó a los padres de la joven de 18 años a interponer una denuncia en su contra misma que recientemente fue ratificada pues de acuerdo con los antes mencionados, la intención de proceder es para evita que vuelva a hacer un chiste sobre el feminicidios e cualquier mujer.

Instagram @platanitoshow

Tras haber ratificado la denuncia contra el comediante el pasado domingo 4 de diciembre, los padres de Debanhi Escobar, es decir Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, insistieron que ahora queda en manos de las autoridades el hecho de aplicar sanciones correspondientes y con ello, evitar que comentarios de este tipo dañen a las familias de las víctimas de diversos crímenes a modo de hacer chistes como los que Platanito tiene en cada espectáculo.

"Estamos haciendo esto para dejar un precedente, para que no vuelva a pasar ni con nuestra hija, Debanhi, ni con ninguna otra persona", dijeron los afectados,

Captura de pantalla

La denuncia se hizo de manera oficial el pasado 26 de noviembre ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y fue el domingo 4 de diciembre cuando se ratificó. Por este evento, el comediante no se ha manifestado pues basta recordar, tras haber sido criticado por el chiste que hizo sobre la joven, ofreció un par de disculpas públicas tanto con su personaje como sin él; no obstante, no detuvo las intenciones de los padres de Debanhi Escobar de interponer una demanda en su contra.

Fuente: Tribuna