Terror en TV Azteca: Tras divorcio y subir 20 kilos, famosa exacadémica es hospitalizada de urgencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que hace algunas horas se reportó que una exalumna de La Academia, quien recientemente se separó del padre de sus hijos y que subió 20 kilos, había sido hospitalizada de urgencia debido a una dura condición de salud. Se trata de Wendolee Ayala, quien tuvo que ser internada tras sufrir dos convulsiones debido a la epilepsia que sufre.

La originaria de Torreón, Coahuila, formó parte de la Primera Generación y decidió incursionar en la música de banda y ranchera, además de que ha sido invitada especial en programas como Venga la Alegría y Ventaneando, además de que este 2022 se unió al reality Soy famoso ¡sácame de aquí! destacando como una de las favoritas. Lastimosamente Wendolee no viene de una buena racha pues el año pasado enfrentó severos problemas.

La cantante tuvo complicaciones durante el parto de su segunda hija y la pequeña estuvo hospitalizada durante varias semanas, lo cual la hizo desarrollar otras enfermedades como el síndrome de cabeza plana, además de que la deuda en el hospital fue enorme llegando a deber 2 millones de dólares. Sumado a esto la relación de la exacadémica con su esposo Todd Hill se desgastó y al parecer ya llevan varios meses separados.

Wendolee declaró en entrevista con la revista TVNotas que desde que su hija nació no tuvo muchas oportunidades de trabajo y esto provocó que hubiera menos entrada de ingresos a su hogar. Además explicó que subió más de 20 kilos luego de dar a luz y aunque antes se mostraba orgullosa de su físico, ahora ya no se sentía cómoda con su cuerpo. Sin embargo, ahora utiliza sus redes sociales para mostrar su nueva figura luego de bajar los kilos de más.

Wendolee presumió su baja de peso

Pero desafortunadamente este fin de semana Wendolee reapareció en su cuenta oficial de Instagram con malas noticias y es que informó a sus fans que llevaba varios días en el hospital debido a que tuvo dos convulsiones en un solo día derivado de la epilepsia que ella sufre, pero que tenía años sin presentarle problemas: "Familia gordibuena pues siempre los hago reír, siempre trato de llevar cosas positivas, pero hoy no es el caso, bueno, sí es el caso porque estoy viva y es lo importante", dijo en un video.

Desafortunadamente, el lunes pasado sufrí dos convulsiones. Tengo como muchos de ustedes saben, una condición que es epilepsia".

Ayala no compartió muchos detalles del porqué sigue hospitalizada luego de casi una semana pero hizo énfasis en que se sentía muy mal luego de los ataques convulsivos que tuvo: "Después de 2 años o casi 3 años, pues me regresaron y sufrí dos, es la primera vez que me dan dos convulsiones en un día y pues me dejó la verdad, bastante mal, ya me están atendiendo, me están revisando, estoy en las mejores manosee los mejores neurólogos", añadió.

Fuente: Instagram @wendoleeayala

Fuente: Tribuna