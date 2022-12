Tragedia en la TV: Tras perder un brazo, muere famoso actor de forma repentina y lloran su partida

Comparta este artículo

Oregon, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo se viste de luto con la muerte de un querido actor de televisión a los 83 años. Se trata de Al Strobel, quien saltó a la fama en la popular serie Twin Peaks en los años 90. El histrión perdió la vida de forma repentina y hasta el momento se desconoce su causa de muerte. Como se recordará, Strobel perdió el brazo izquierdo en un accidente automovilístico a los 17 años.

El histrión destacó por su actuación en la icónica serie de televisión Twin Peaks, creada por David Lynch en 1990, dando vida a 'Philip Gerard', un misterioso hombre que no tenía brazo, justo como en la vida real. El actor perdió el brazo izquierdo en un accidente automovilístico a los 17 años, pues tuvieron que amputárselo. En la serie, su personaje apareció dos temporadas y le cortaron el brazo para evitar que un espíritu maligno se apoderara de su cuerpo.

También apareció en la precuela Twin Peaks: Fire Walk with Me y Twin Peaks: El regreso en 2017. No solo actuó en la serie, que fue protagonizada por grandes actores como Kyle MacLachlan, Sherilyn Fenn, Michael Ontkean y Lara Flynn Boyle, sino también en películas como Megaville con Billy Zane y Ricochet River con Kate Hudson. Su deceso fue confirmado por la productora Sabrina Sutherland, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de Facebook.

Al Strobel (QEPD)

"Me entristece tener que publicar que Al Strobel murió anoche. Lo amaba mucho". Y añadió: "A través de la oscuridad del futuro pasado y con mucha tristeza nos despedimos de Al Strobel. Fue un ser humano insustituible y siempre será una parte importante de nuestra familia Twin Peaks". Mark Frost, quien creó la serie con Lynch, compartió sus condolencias y le dio su último adiós: "Oh, no... Querido Al... Tal como aquellos de ustedes que tuvieron la suerte de haberlo conocido los años, qué cálido y maravilloso hombre era. Descansa en paz, amigo".

El productor de Twin Peaks, Harley Peyton, también compartió su tributo al fallecido actor y publicó su mensaje de despedida: "El actor más auténtico que he conocido. Tan preciso y tan real. Descansa en paz, Al". Hasta ahora, se desconoce el motivo de su muerte, aunque se sabe que habría sido repentina. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna