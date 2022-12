Tras crisis matrimonial, Maribel Guardia le envía 'recadito' a la esposa de su hijo Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor del mes de agosto, Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, se convirtió en tendencia en redes sociales debido a que trascendieron las imágenes del cantante quien se habría besado con una de sus fans, motivo por el que los internautas comenzaron a atacar al intérprete de La trampa. A cuatro meses de estos hechos, Maribel Guardia le envió tremendo recadito a su nuera.

Como algunos recordarán, hace unos meses trascendió un video en donde se podía apreciar a Julián Figueroa dándose apasionado beso con una de sus presuntas fans en un restaurante. Si bien, Imelda guardó silencio durante el escándalo, medios como TV Azteca Puebla abordaron el rumor de que la rubia habría llegado a pensar en pedirle el divorcio. Por su parte, Figueroa se disculpó a través de redes sociales.

Esto se ha sacado de contexto de todas las formas posibles, aún así reconozco que tal vez mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo es la única a la que le puedo decir algo al respecto a mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor, pero esto ya es un ensañamiento

Tras ello, poco o nada se supo de la reacción de Imelda, pero parece ser que las cosas no trascendieron y al final de cuentas la pareja logró reconciliarse sin mayores inconvenientes. Meses después de estos acontecimientos, Maribel Guardia le envió tremendo 'recadito' a su nuera, ¿la razón? Resulta ser que este lunes, 5 de diciembre, es el cumpleaños número 28 de la rubia originaria de Veracruz.

Debido a ello, Maribel publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que ambas aparecen posando con coquetos vestidos, mientras que el pie de página estaba escribió: "Feliz cumpleaños Imelda Tuñón. Qué se cumplan todos los los sueños de tu bello corazón. Salud, amor, abundancia. Te quiero hasta el infinito y más allá", declaró la actriz de Corona de lágrimas y Lagunilla mi barrio.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Créditos: Instagram @maribelguardia

Como era de esperarse, estas palabras no pasaron por desaparecidas para Imelda, quien una hora después reaccionó en la sección de comentarios, donde escribió: "Gracias tía, te quiero mucho. Me encanta esa foto, me veo de tres metros", aseguró la joven. Por su parte, Julián Figueroa no realizó ninguna felicitación en la aplicación de la cámara multicolor, aunque esto no descarta que la haya hecho de manera personal.

Fuentes: Tribuna, Instagram @maribelguardia