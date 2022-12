Tras perder exclusividad y dos divorcios, exactriz de TV Azteca se une a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien formó su carrera en TV Azteca y hace 10 años empezó a trabajar con Televisa, dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este lunes 4 de diciembre se unió al elenco del programa Hoy. Se trata de la también cantante Mariana Ochoa, quien será conductora invitada del matutino de San Ángel en reemplazo de Andrea Escalona ya que ella está incapacitada por su embarazo.

La talentosa mexicana se dio a conocer por su participación en el grupo OV7 y además por actuar en la televisora del Ajusco, donde hizo su debut en 2003 participando en melodramas como La hija del jardinero, Top Models, Se busca un hombre y Amor sin condiciones, hasta que decidió renunciar a su exclusividad ya que no estaba de acuerdo con el contrato que le ofrecían: "Hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006".

Desde hace casi una década Mariana ha trabajado con Televisa apareciendo de invitada en programas como Miembros Al Aire y Montse & Joe, también fue una de las protagonistas de la serie de comedia Tic Tac Toc: El reencuentro y participó en unitarios como Esta historia me suena. Además de que el año pasado fue jueza del reality Los chiquillos de Hoy. Pero debido a que no es exclusiva del canal, también ha estado en el foro de VLA.

Ochoa, quien fue novia del polémico conductor Daniel Bisogno y que además ha atravesado dos divorcios (uno por infidelidad), estará dando un duro golpe al rating del Canal Azteca Uno en las próximas semanas ya que será parte del programa Hoy mientras Andrea Escalona descansa porque ya está a punto de dar a luz. De hecho este lunes 5 de diciembre la cantante de 43 años ya apareció como parte del elenco.

Sí, hace unos momentos la intérprete de canciones como Mírame a los ojos y Te quiero tanto, tanto apareció en la conducción del matutino de Las Estrellas al lado de personalidades como Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza y Paul Stanley. Cabe resaltar que los televidentes han aplaudido la salida de Escalona del elenco y han festejado que haya "nuevas caras" al aire en Hoy.

