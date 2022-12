Tras pleito con Legarreta y despido de Televisa, conductor traiciona a 'Hoy' y regresa a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien presuntamente tuvo un pleito con Andrea Legarreta y hace un par de años fue repentinamente despedido de Televisa, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este lunes 5 de diciembre se unió al elenco de Venga la Alegría. Se trata del veracruzano Mauricio Mancera, quien inició su carrera en TV Azteca en el año 2007 hasta que en 2018 se cambió de empresa.

El también actor de 39 años fue parte del matutino Venga la alegría durante casi una década pero se unió a la televisora de San Ángel porque presuntamente la fallecida productora Magda Rodríguez lo invitó a trabajar a Hoy cuando ella tomó la batuta pues era un gran amigo de su hija Andrea Escalona. A a finales de diciembre del 2019 Mau anunció repentinamente su salida del programa en medio de rumores de que Legarreta lo despidió.

No obstante, él mismo aclaró que eran chismes y dijo que renunciaba al proyecto porque su ciclo se había terminado: "Me voy de Hoy, antes que nada no es por la Legarreta, no me corrió, la verdad con todos mis compañeros me llevo muy bien". Siguió trabajando para Televisa por unos meses más pero luego quedó fuera también del elenco del programa Miembros al aire y se dice que le retiraron su contrato de exclusividad.

Mauricio era de los pocos que aún tenían exclusividad y ganaba 200 mil pesos mensuales, pero dada su actitud y cinismo, la empresa decidió darle las gracias", reportó TVNotas.

Fue hasta este 2022 que Mancera recibió una nueva e importante oportunidad laboral en la televisión y fue en el Ajusco. Primero reapareció solamente como invitado en VLA para jugar en la sección de El Confesionario y semanas más tarde se confirmó su participación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México. Lastimosamente la noche de ayer domingo 4 de diciembre el veracruzano fue eliminado del reality.

Mauricio era uno de los favoritos del público del Canal Azteca Uno ya que a lo largo de todos los capítulos demostró tener un enorme corazón, sobre todo con Talina Fernández a quien siempre brindó su apoyo. La mañana de este lunes 5 de diciembre el conductor dio un duro golpe a Hoy pues regresó al foro de VLA como invitado para hablar de su participación en el concurso de cocina y la audiencia ya está pidiendo a gritos que lo contraten de nueva cuenta.

