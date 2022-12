Tras veto en Televisa y fracaso en 'Hoy', exactriz de TV Azteca vuelve a 'VLA' divorciada y ciega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien inició su carrera en Televisa y luego tuvo un pleito con los ejecutivos por cambiarse a la competencia, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este lunes 5 de diciembre reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la guapísima Ivonne Montero, quien contó todos los detalles del incidente que casi la hace acabar ciega en días pasados.

La también cantante llegó a las filas de San Ángel en 1997 actuando en melodramas como Nunca te olvidaré, Rosalinda, Mujeres engañadas, La casa en la playa y Las vías del amor, sin embargo, en 2003 se fue a Telemundo, donde protagonizó ¡Anita No Te Rajes!. Se dice que los altos mandos de la televisora enfurecieron con ella por esta traición y se habló de un supuesto veto en su contra pues ni siquiera quisieron saber cuánto le dieron por irse a la competencia.

Ivonne se cambió a las filas del Ajusco en 2008 protagonizando proyectos como Secretos del alma, La loba y Hombre tenías que ser, además de que varias veces estuvo en el foro de VLA. Sin embargo, el año pasado retornó a Televisa concursando en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy pero su actitud y polémicas no la ayudaron a llegar a la gran final. Mientras que este 2022 la actriz concursó en La Casa de los Famosos y ahí sí logró llevarse la victoria.

Nano e Ivonne fueron eliminados en la semifinal

Este lunes 5 de diciembre Montero, quien se divorció de Fabio Melanitto un par de años antes de su asesinato, reapareció en el matutino Venga la Alegría hablando acerca de la quemadura de córneas que sufrió debido a un descuido con unos lentes de contacto, a los que le colocó unas gotas de ojos que eran demasiado fuertes: "Fue muy abrasivo para mis córneas. Me quemaron completamente... fue un dolor y ardor que nunca había sentido".

La actriz de 48 años relató que perdió la visión por momentos pero por fortuna ya se está recuperando: "Vi que se empezó a empañar, según yo, el lente y cuando me quito el lente de contacto, resulta que eran mis ojos que ya estaban quemados... Me llevaron a urgencias, me hicieron un lavado superprofundo, muy incómodo, muy doloroso, pero hacía falta... ayer tenía borroso el ojo pero ahora ya veo con bastante claridad".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria