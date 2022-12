Adiós 'Hoy': Tras veto de ejecutivos de TV Azteca, exconductora de Televisa reaparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien formó parte de las filas de Televisa y que hasta ha estado varias veces en el programa Hoy, les dio un duro golpe debido a que la mañana de este martes 6 de diciembre reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Rebecca de Alba, quien el año pasado presuntamente acabó vetada de TV Azteca luego de tener roces con los ejecutivos del canal.

La exreina de belleza se sumó a la televisora de San Ángel en 1993 para conducir el desaparecido matutino Un Nuevo Día al lado del primer actor César Costa. Luego apareció en la serie S.O.S.: sexo y otros secretos (2007-2008), y además condujo dos temporadas del programa Ellas Dicen. También ha visitado el foro del matutino de Las Estrellas Hoy compartiendo con Andrea Legarreta, Galilea Montijo, y demás conductores.

No obstante, años atrás se especuló que De Alba estaba vetada de Televisa por mudarse a las filas del Ajusco para ser juez del certamen Mexicana Universal. Mientras que el año pasado volvió a esa empresa y desafío un nuevo veto al conducir la primera temporada de MasterChef Celebrity. Lastimosamente su participación en el reality de cocina fue desastrosa ya que estuvo ausente en gran parte de los capítulos debido al Covid-19.

Mientras grababan el programa, que anteriormente había conducido Anette Michel, Rebecca y varios de los concursantes se contagiaron de la enfermedad y se dice que ella estuvo bastante grave en el hospital. Luego de su recuperación, se dijo que ella se molestó bastante con los ejecutivos por presuntamente no tomar las medidas necesarias para evitar un brote de Covid-19 en la producción y que terminó de grabar MasterChef en muy malos términos.

Rebecca de Alba en 'MasterChef Celebrity'

Sin embargo, al parecer esta información fueron simples rumores pues la mañana de hoy martes 6 de diciembre la conductora de 58 años reapareció en el matutino VLA dando una entrevista exclusiva. La exnovia de Ricky Martin respondió tajante a si es verdad que alguna vez tuvo una fuerte pelea con su colega Laura Bozzo, pues presuntamente esta trató de golpearla luego de que se tomara una foto con su expareja Christian Suárez.

Yo por más que lo pienso y digo: '¿en dónde pudo ser?, o ¿Qué pudo pasar?', No me acuerdo que eso haya sucedido, ¡no! ¿Y en otro país? Imagínate. Yo no me acuerdo que haya tenido un incidente de ese tipo", dijo tranquila.

Como se recordará, fue la abogada peruana quien habló de este pleito durante su participación en La Casa de los Famosos: "Será que luego no me acuerdo de las cosas que no me interesa acordarme", añadió Rebecca con una sonrisa y para finalizar el tema dijo que ni siquiera conoce a Bozzo: "Tampoco me acuerdo, qué tal yo ya no me acuerdo de nada, de habernos conocido, no nos conocemos de platicar y así. No nos hemos conocido".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria