Adiós 'VLA': Tras 23 años en Televisa y debut en TV Azteca, actriz 'sale del clóset' y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien empezó su carrera en Televisa hace más de 23 años y que en 2020 tuvo la oportunidad de firmar contrato en TV Azteca, sorprendió a sus fans pues hace algunos meses salió del clóset y este martes 6 de diciembre reapareció en el programa Hoy. Se trata de Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien se unió al matutino de Las Estrellas y dio un duro golpe a la competencia Venga la Alegría.

La comedianta mexicana se dio a conocer por su participación en exitosos proyectos como Humor... es los comediantes, La Casa de la Risa, Al derecho y al Derbez y La Hora Pico. Sin embargo, hace unos años Liliana se fue a trabajar a la cadena Estrella TV y acabó vetada de la empresa de San Ángel. Además en la pandemia firmó con la televisora del Ajusco por invitación del fallecido directivo Alberto Ciurana.

Fuente: YouTube Venga la Alegría

Luego de su contratación, 'La Chupitos' se pudo integrar a programas como Venga la Alegría, La Resolana, Todos quieren fama e incluso hasta estuvo con la periodista Pati Chapoy en el foro de Ventaneando. No obstante, el pasado 2021 la actriz regresó a Televisa como participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy al lado del 'Indio Brayan', pero ambos decidieron renunciar luego de darse cuenta que no tenían talento para bailar.

Tiempo después la comedianta llegó al programa de Unicable De Noche Todo Pasa conducido por Yordi Rosado y aquí confesó que alguna vez había intentado tener algo más con otra mujer: "Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto". Mientras que en el pasado mes de junio Liliana protagonizó un beso con 'Rosa Concha' en plena transmisión del programa Montse&Joe.

Tras todas estas controversias, la mañana de este 6 de diciembre 'La Chupitos' regresó al foro 16 de San Ángel con su irreverente sentido del humor para acompañar a Arath de la Torre, Galilea Montijo, Paul Stanley, Andrea Legarreta y el resto del elenco a entretener a todos sus televidentes de Las Estrellas. Sin duda alguna la presencia de esta conductora en el matutino eleva el rating y sigue robándole audiencia a su competencia Venga la Alegría.

'La Chupitos' en 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy