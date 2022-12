Adiós 'VLA': Tras amorío con dueño de Televisa, actriz regresa a 'Hoy' desfigurada y sin exclusividad

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien tuvo un romance con el actual dueño de Televisa y que desde hace 18 años no realiza ninguna telenovela, dio tremenda sorpresa a sus fans debido a que esta mañana de martes apareció en el programa Hoy luego de que la semana pasada se uniera al matutino Venga la Alegría. Se trata de Kate del Castillo, quien realizó su último melodrama desde 2004 y se trató de Bajo la misma piel al lado de Juan Soler.

La hija de don Eric del Castillo realizó su debut en la televisora de San Ángel en los años 90 y se dio a conocer por actuar en icónicos melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira y Ramona. En 2004 la talentosa mexicana decidió abandonar la pantalla chica para probar suerte en el extranjero en películas y series como La Reina del Sur en Telemundo. Incluso se dijo que fue vetada de Televisa por debutar en TV Azteca como invitada del programa El Hormiguero MX.

Durante los últimos años los admiradores de Kate han asegurado que está 'desfigurada' debido al abuso de arreglitos y Botox en el rostro, sin embargo, ella asegura que no se ha sometido a ninguno. De hecho en la reciente entrevista que dio al matutino VLA confirmó que en su juventud los productores de novelas trataron de enviarla al quirófano porque ella nunca encajó en los estándares de belleza pero dijo que jamás aceptó sus propuestas.

Siempre quise ser diferente y no igual a todas, ya sé que tengo una nariz grande y que no es perfecta y siempre me la quisieron operar", declaró.