Chapoy lo vetó: Tras 20 años en Televisa, exgalán de TV Azteca aparece en 'Hoy' con nueva novia

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien tiene alrededor de 20 años de experiencia en Televisa y que en 2017 realizó su debut en la pantalla de TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que este martes 6 de diciembre llegó al programa Hoy con nueva novia. Se trata del argentino Juan Soler, quien de nueva cuenta dejó la soltería pues se está dando una nueva oportunidad amorosa con Paulina Mercado.

El actor, quien se dio a conocer por actuar en melodramas como Locura de amor, Cañaveral de pasiones, La Otra, Cuando me enamoro, Palabra de mujer y La fea más bella, ha causado revuelo en las redes pues se filtró que sería novio de su compañera del matutino Sale el Sol. De hecho en la cuenta de Twitter de Hoy compartieron todos los detalles que giran entorno a este par de famosos conductores y tienen en shock al público.

La mañana de este martes 6 de diciembre la revista TVNotas filtró que luego de que Juan finiquitara su divorcio con Maky Moguilevsky, con quien estuvo casado durante 14 años y que terminara con su última novia María Jose Barbaglia, ahora estaba dándose una nueva oportunidad con Paulina. Fue un presunto trabajador de Imagen TV quien dio los detalles del romance que hay entre la exconductora de TV Azteca y Soler:

Juan y Paulina llevan un tiempo saliendo y decidieron darse una oportunidad en el amor... ¡ya son novios!".

Supuestamente el argentino y Pau nunca fueron discretos pues se daban muestras de amor en el foro de Sale el Sol: "Juan es todo un caballero y la trata como una reina, se preocupa por ella, le trae el café, le acerca la silla, le da el brazo para caminar. En el foro se dan que el besito robado, que el mensajito, se echan miradas picaronas y se la pasan haciéndose cariñitos". Además TVNotas publicó unas imágenes donde los famosos aparecen muy cariñosos.

Soler, quien hace años tuvo un fuerte pleito con Pati Chapoy quien hasta lo habría vetado del Ajusco luego de actuar en la novela Nada Personal, decidió romper el silencio y hablar de este idilio con su compañera de programa: "Sí hay algo… Somos galanes. Creo que sí era importante darnos una oportunidad. No estoy de acuerdo con los tiempos que dicen, pero sí estamos saliendo", dijo el actor ante las cámaras de Sale el Sol.

Por su parte, Paulina también dio detalles de cómo inició su romance: "Inició una relación de amistad tan linda. Él me daba consejos, yo le daba consejos a él. De verdad, teníamos una relación muy linda y, de pronto, yo estaba sola, él estaba solo, empezamos a coincidir, empezamos a platicar y dijimos, 'Ok, ¿salimos?'". Eso sí, ambos presentadores recalcaron que solo están saliendo y que no hay una relación formal entre ellos.

Todos venimos a este mundo a ser felices sin lastimar a nadie e internarlo. ya mis hijos saben que nos vamos a dar una oportunidad. Lo importante es que estemos tranquilos, estemos bien y a ver qué pasa", añadió la guapa mujer.

