Ciego y salió del clóset: Tras divorcio y quedar en silla de ruedas, galán de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha estado más de 30 años actuando en Televisa, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Jorge Salinas, quien logró reunir a su hija mayor con sus dos mellizos. El histrión, quien se divorció de su primera esposa Fátima Boggio hace más de 10 años y se casó por segunda vez con la actriz Elizabeth Álvarez, les hizo una fiesta a sus hijos más pequeños y a esta acudió Gabriella Cataño, a quien procreó con la modelo Adriana Cataño hace 27 años.

Como se recordará, Salinas ha protagonizado telenovelas en San Ángel como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, La que no podía amar, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. Su talento histriónico lo han llevado a interpretar personajes fuera del molde, como un hombre ciego en SOS Me estoy enamorando, un hombre en silla de ruedas en La que no podía amar y hasta un hombre homosexual en La fea más bella.

Tras problemas de salud que lo dejaron en silla de ruedas en la vida real, motivo por el cual subió mucho de peso y lucía irreconocible, el actor logró recuperar su figura y está próximo a protagonizar Perdona nuestros pecados junto a Érika Buenfil y ahora aparece en redes del programa Hoy. ¿El motivo? Publicaron fotos y videos de la espectacular fiesta que él y su esposa Elizabeth le organizaron a sus mellizos Máxima y León, quienes cumplieron 7 años y recibieron la mejor de las sorpresas, la visita de su hermana mayor.

Gabriella disfrutó con sus hermanitos

Fue a través de redes sociales que Gabriella Cataño presumió su asistencia a la fiesta de sus hermanitos, en la que no faltaron los emotivos momentos junto a su papá, Jorge Salinas, con quien tiene una gran relación y abrazó efusivamente al saludarlo. "Cuando tus hermanos te hacen correr y saltar en el frío y tienes asma", escribió la influencer en una de las imágenes, quien viajó de Miami a México para el festejo.

Por su parte, Elizabeth publicó un video familiar en Instagram: "Celebrando los 7 años de Máxima y León con una fiesta de cumpleaños increíble", escribió presumiendo la hermosa decoración. Los hijos de la pareja se la pasaron de lo mejor en la divertida fiesta, además de que lograron convivir en familia. Cabe destacar que el histrión ya ha manifestado su deseo de reunir a todos sus hijos, pues además tiene dos hijos con su primera esposa Fátima y a Valentina Noli con la actriz Andrea Noli.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna