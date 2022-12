¿En problemas? Cantante 'desaparece' de redes sociales; fans aseguran, podría regresar la tutela

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Si de artistas polémicos hablamos, la que se lleva los titulares es Britney Spears quien hace varios meses recupero su libertad tras haber pasado 13 años bajo la tutela de su padre, contra quien ha arremetido en más de una ocasión pues lo califica de haberla explotado y limitado en cosas muy cotidianas como beber café o simplemente, disponer de su propio dinero en un cajero automático. Ahora, los fans se han mostrado preocupados pues otra vez borró su cuenta en Instagram.

La intérprete de temas como Baby one more time, Toxic o Sometimes celebró su cumpleaños número 41 el pasado 2 de diciembre y a pesar de no haber podido celebrar como lo hubiera deseado dado que atraviesa por un cuadro de gripe, sorprendió a sus millones de seguidores con mensajes dedicados a su hermana menor Jamie Lynn Spears, y sus hijos Sean Preston y Jayden Federline con quienes también ha estado distanciada.

Instagram @army.britneyspears

En el mensaje que dedicó a la protagonista de Zoey 101, Britney dejó claro que estaba muy orgullosa de ella y hasta le recordó lo mucho que la quiere, mientras que la dedicatoria a sus hijos fue respecto a que daría lo que fuera por volver a tocar sus rostros otra vez; sin embargo, luego de tanta nostalgia cumpleañera, la cantante publicó una fotografía sin ropa desde la bañera, comportamiento que ha causado que sus hijos se rehusen a acercarse a ella y por lo que la han criticado.

De manera inmediata, los seguidores de la cantante reavivaron el hashtag #FreeBritney debido a que su salida repentina de la plataforma social que más usa haya desaparecido augurando que de nueva cuenta podría retornar la tutela que tuvo que soportar en el pasado; sin embargo, de acuerdo a los cercanos a la artista, ella solo 'desapareció' de las plataformas sociales para darse un descanso y seguir disfrutando de su libertad pero ya sin el alcance mediático que le dan las redes.

Instagram @army.britneyspears

Esta es la tercera vez que Spears elimina sus redes sociales en lo que va del año, pues la primera vez sucedió el pasado mes de agosto y luego de regresar, en octubre de nueva cuenta lo borró. No obstante, las abrió de nuevo para lanzar un comunicado contra su madre, Lynne Spears a quien le reclamó haberla dejado sola cuando más la necesitaba, que fue cuando la internaron en una cínica y, en lugar e interceder por ella, gozó de la fortuna que su carrera hizo.

Luego de tal comunicado, Britney Spears también le dedicó un duro mensaje a su padre Jamie Spears al que calificó como "un maldito perro" mientras estuvo bajo su cuidado. Por el momento, se desconoce cuándo regresará a las redes sociales ya que sus maneadores no han respondido a los llamados de la prensa estadounidense quienes mostraron más interés. En tanto, el mencionado hashtag se mantiene en tendencia.

