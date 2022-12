Enviudó y se volvió mujer: Tras 25 años desaparecido de Televisa, exgalán de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien enfrentó la dura muerte de su esposa en el 2019 y se transformó en mujer en una obra de teatro, aparece en redes del programa Hoy pues al fin queda confirmado su nuevo romance en una fotografía. Se trata de Humberto Zurita, quien enviudó hace unos años al perder a la madre de sus hijos, la actriz Christian Bach, por una enfermedad de la cual no compartieron detalles.

Como se recordará, el actor dejó de hacer telenovelas en Televisa hace 25 años, sin embargo, ahí desarrolló gran parte de su carrera artística, participando en melodramas como De pura sangre, El Maleficio, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas, el último proyecto que hizo ahí en 1997 para luego irse a TV Azteca, donde trabajó como actor y productor junto a su fallecida esposa en proyectos como El Candidato, Agua y Aceite, Vivir a destiempo, entre otros.

Tras haber participado en proyectos de Telemundo y la obra Papito Querido, en donde se volvió mujer y lucía irreconocible, Zurita encontró el amor de nuevo en la actriz Stephanie Salas, madre de Michelle Salas y a quien procreó con Luis Miguel. Aunque ya habían confirmado su noviazgo, no habían publicado fotos juntos hasta ahora que la nieta de Silvia Pinal publicó unas espectaculares fotos de ambos en blanco y negro con un contundente mensaje.

"Una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida. Amor", escribió junto a la foto en historias, además de agregar: "No es la historia más bonita, ni la más perfecta, es la nuestra”, escribió la actriz de 52 años. "Érase una vez... el amor", escribió al lado de un emoji en forma de corazón, mientras que en otra publicación precisó: "No es la historia más bonita, ni la más perfecta, es la nuestra", agregó.

Como era de esperarse, las románticas imágenes retomadas en redes del programa Hoy desataron revuelo y provocaron todo tipo de reacciones, sobre todo de Michelle, quien publicó varios emojis de corazón y un "Omggggg (Oh my God, 'Oh Dios mío')". Hasta el momento los hijos de Humberto no se han pronunciado sobre la sesión de fotos, otros famosos como Alejandro de la Madrid, Paty Manterola y Jimena Pérez, entre otros, llenaron de elogios a la pareja, quienes se ven más enamorados que nunca luego de presumir un viaje que hicieron a la playa.

