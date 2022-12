Hermana de Octavio Ocaña publica desgarradoras FOTOS y envía doloroso mensaje

Comparta este artículo

Villahermosa, Tabasco.- El 29 de octubre del 2021, el mundo de la farándula sufrió un duro golpe después de que trascendiera la noticia de que el querido actor de Vecinos, Octavio Ocaña, perdió la vida en extrañas circunstancias en la carretera de Chamapa-Lechería, en el Estado de México, durante una persecución policíaca. A 1 año de esta desgracia, la familia del histrión continúa homenajeándola.

Tal y como ocurrió durante la tarde de este martes, 6 de diciembre, cuando su hermana, Bertha Ocaña, compartió un trío de fotografías en donde se le ve llevarle un ramo de flores blancas al famoso, en el cementerio Recinto Memorial, en Villahermosa, sitio en donde descansan sus restos. En la imagen se puede apreciar que la familia Pérez Ocaña y Nerea Godínez procuran mantener en buen estado la tumba del actor de Hermanos y Detectives.

Bertha compartió un breve, pero conmovedor mensaje en el que dejó en claro que jamás se olvidaría de su hermano y de los bellos momento que compartió con él: "Y aunque no estés aquí... Por mi sangre navegarás, porque un día me diste luz. Sé muy bien que me guiarás. Y amaré como amaste tú". Una hora después, la que alguna vez fue la prometida de Octavio, Nerea Godínez, reaccionó demostrando el gran amor que siente por la familia: "Los amo".

Hermana de Octavio Ocaña lleva flores a su tumba

Al igual que su hermano, Bertha Ocaña estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa desde que era muy pequeña y aunque trabajó en algunas producciones e incluso se le vio en algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe; sin embargo, paulatinamente abandonó a la industria de la farándula. Y aunque actualmente no se encuentra en los medios, ella es quien se ha encargado de brindar mayor información sobre la progresión del caso de Octavio.

A casi 1 mes de que el actor de Amor Letra Por Letra cumpliera 1 año de haber fallecido, la Fiscalía del Estado de México anunció la detención de Leopoldo N., el policía que presuntamente activó el arma de fuego que le habría quitado la vida a la estrella de televisión. Anteriormente se había dicho que el acusado viviría su proceso penal en libertad; sin embargo días después las autoridades se retractaron y anunciaron que permanecería en prisión preventiva.

Fuentes: Tribuna