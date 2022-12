Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, martes 6 de diciembre: Predicciones del día, según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, te comparte el horóscopo de hoy, martes 6 de diciembre del 2022, para tu signo zodiacal, a fin de que tengas un excelente día. En estos encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

En asuntos de amor, tendrás muy lindas sorpresas con una nueva pareja, la cual te hará muy feliz y te compartirá más sobre su forma de ver el mundo. Si cometiste un error grave con tu familia, debes disculparte.

Tauro

En esta semana tendrás que tomar una decisión muy importante sobre tu trabajo, y las metas que quieres concretar en tu vida. Medita siempre antes de hablar, y no lastimes a la gente que ha mostrado interés en ti.

Géminis

Los nacidos en el signo de Géminis arrancarán la jornada con una buena noticia sobre su puesto en el trabajo; quizá llegue un aumento sorpresa o una colaboración que te beneficiará en lo económico.

Cáncer

Has estado muy abundante en estos días, y eso es muy bueno para ti, pero no debes confiarte ni gastar de más. Mejor crea un plan de gastos para que no te absorba el mes de diciembre, uno de los más caros.

Leo

Su reputación profesional es muy buena en estos momentos, debido a que mostrado tener talento y dedicación en todo lo que hace. Los nervios pueden jugarle un mal día; tome más agua y beba menos café.

Virgo

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida con tonalidades más alegres. Lo mejor que puede hacer es invertir sus ahorros para generar más efectivo. Pronto le llamará el amor.

Libra

Por el bien de todos, procure relajarse en el trabajo y no dedicar tanto tiempo al ocio en la oficina; el equilibrio es clave. En ningún momento debe descuidar su alimentación.

Escorpio

Inicia una jornada de euforia, se enamorará de alguien que recién conoció, pero que ha sabido cómo tocar su alma; no tenga miedo y disfrute. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día.

Sagitario

Si te lanzas con todo al amor, vivirás una gran historia con una nueva persona. Si decides quedarte solo, también gozarás, pero es posible que la espera de un romance se alargue, y esté llena de nuevas lecciones.

Capricornio

Quizá te encuentres en una pelea con un ser querido. No seas hiriente, y entiende que todos los seres humanos tienen formas distintas de ver las cosas. En el trabajo, te sorprenden con un nuevo proyecto.

Piscis

Sientes un dolor muy grande por un error que cometiste en el pasado, pero debes aprender a soltar, además, es humano equivocarse. Perdónate y sigue con tu vida, la cual pinta para ser hermosa.

Fuente: Tribuna