Ingrid Coronado destroza a Charly López en 'Hoy' y hace dura confesión de Fernando del Solar

Ciudad de México.- La famosa conductora Ingrid Coronado de nueva cuenta logró provocar revuelo en los medios y redes sociales debido a que en su reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube hizo pedazos a su primer esposo Charly López, padre de su hijo mayor Emiliano. Además la también actriz impactó al hacer una dura confesión sobre su matrimonio con Fernando del Solar.

De hecho las palabras de la exintegrante de Garibaldi fueron tan duras y tajantes que el programa Hoy las retomó y las compartieron en su cuenta de Twitter. En primer lugar la expresentadora de TV Azteca dijo que el galán mexicano es un papá desobligado porque tiene años sin aportar a la economía de su heredero: "No paga pensión alimenticia, no paga su escuela, no paga su seguro de gastos médicos. No se hace cargo de ningún pago y evidentemente hace unos años tomé la decisión de demandarlo", declaró.

Coronado, quien se rumora pronto podría volver a la conducción del matutino Venga la Alegría, también contó que Charly invadió la casa donde ellos vivieron en sus 6 años de matrimonio y que aunque le dijo que él la compraría, a la fecha no ha recibido ningún peso: "Pusimos la casa a la venta y como a los tres meses me habla la corredora y me dice 'Oye Ingrid, ¿tú sabías que él ya vive ahí?'... y le hablo por teléfono y me dice 'no, no, es que yo te la voy a pagar', pero sigo esperando".

En su plática con Yordi, la ahora escritora de libros también fue muy sincera sobre su relación con Del Solar (qepd) y confesó que ahora se da cuenta que desde un inicio él mostró actitudes terribles hacia ella. Ingrid recordó que cuando inició su relación con el actor argentino muchos la culparon de meterse en su relación con Ivette Hernández, pero ella afirma que nunca fue así, sin embargo, Fernando nunca dio la cara a la prensa para defenderla.

La pregunta es ¿cómo estaba mi amor propio que me enamoré de un hombre que no me defendió en los primeros momentos de relación?".

Asimismo, la conductora de 48 años recordó la pesadilla que vivió al anunciar su divorcio de Fer: "Me dijeron zorra, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba 'Ingrid Coronado muérete' no me puedo explicar cómo no me aventé de la ventana". Y por primera vez Ingrid contó con lujo de detalles la forma en la que el argentino le pidió la separación y dijo que que el famoso hasta la culpó de su enfermedad terminal.

Me dijo 'quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy' y agarró sus cosas y se fue".

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy