Meghan Markle todavía no estrena 'docuserie' en Netflix y ya piensa en aparecer en ¿'The Crown'?

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que la plataforma de streaming Netflix estrene la serie documental de Meghan Markle y el príncipe Harry, ambos Duques de Sussex, donde expondrán los motivos que los orillaron a renunciar a ser miembros activos de la corona británica, material que ha mantenido en alerta al Palacio de Buckingham debido a que esto podría traerles problemas no a los antes mencionados, sino a sus hijos Archie y Lilibet pues podían perder los títulos de príncipe y princesa, aunque esto dependerá de la reacción del Rey Carlos III, padre del royal quein se casó en 2018 con la exactriz de la serie Suits.

Cabe destacar que antes del tan esperado estreno de este material, salió a la luz un adelanto que lejos de causar controversia por la supuesta discriminación la actriz vivió por parte de la corona, ha causado controversia pues las imágenes del acecho de la prensa la pareja real quizo ser comparado con la atención que recibía Lady Diana pero al final se trató de fotomontajes de otros eventos relevantes que ellos quisieron hacer pasar como propios.

Ahora mientras todo el público está a la espera de saber qué tiene que decir los Duques de Sussex, Meghan Markle creó más controversia pues, a pesar de haberse revelado que ella no estaba contemplada era aparecer en la serie The Crown, ella insistió en decir que estaba dispuesta a entrevistarse con la actriz que interpretara su papel dentro de la familia real, tanto que hasta le resolvería cualquier duda para con ello, retratarla de la mejor manera posible en esta serie que se ha insistido, es de ficción.

"Espero que al prepararse para el papel encuentre la amabilidad, la alegría y la risa. El lado más divertido. Me gustaría que reflejara todos esos matices. Además, ¡Siempre puede llamarme!", dijo Markle durante una reciente entrevista

Peter Morgan, creador de esta serie remarcó que Markle no estaba contemplada para la sexta y última temporada de The Crown debido a que él considera que es mejor retratar cosas que ya sucedieron y, considerando que la quinta temporada aborda el divorcio de los entonces Príncipes de Gales, el Príncipe Harry se muestra como un niño, es decir, no hay tiempo para abordar la llegada de la actriz a la vida del hijo menor del actual rey; no obstante, Kate Middleton sí será parte del proyecto original de la plataforma de streaming y se ha mencionado, la actriz Meg Bellamy será quien la interprete.

Meg Bellamy interpretará a Kate Middleton en 'The Crown'

Piden quitarles títulos

Mientras que a Meghan Markle le 'rompen el corazón’ por no considerarla para The Crown, el mayordomo de la Princesa Diana, Paul Barrell, no dudó en reaccionar al trailer de este documental, algo por lo que pidió que la pareja fuera despojada de manera de finitiva de sus títulos reales, pues con el lanzamiento de este proyecto más las memorias del Príncipe, lo único que dejaban ver era su "narcisismo autoobsesonado".

Al ser cuestionado sobre lo que él cree que la Princesa Diana hubiera opinado sobre la conducta de los Duques de Suxxes, el existente de 64 años de edad apuntó que sin duda le aplaudiría por defender a su familia y haberse alejado; no obstante, no apoyaría que ambos se beneficiaran de ello lanzando el documental y el libro ya que lo consideraría un acto de "comercialismo".

Meghan y Harry llegan a Nueva York antes del estreno de su documental

"No quieren ser miembros de la familia real, así que ¿por qué deberían comerciar con títulos reales?", aseveró.

Cuándo y dónde ver el documental

El documental de Meghan Markle y el Príncipe Harry se conforma por seis capítulos que se estrenaran en dos partes. Los primeros tres estarán disponibles en Netflix el próximo 6 de diciembre, mientras que el resto llegará a partir de día 15 del mismo mes. En tanto, el libro del hijo de Carlos III podría estar a la venta semanas después de este lanzamiento y para el mes de mayo se llevará a cabo la coronación de Carlos III, evento que esperan, no se vea afectado por estos sucesos.

