¿Murió Silvia Pinal? Tras filtrar su herencia, dan terrible noticia de la primera actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras dura enfermedad, varias visitas al hospital por crisis de salud y conflictos familiares que habrían puesto en jaque su herencia, dan una terrible noticia sobre la primera actriz de Televisa Silvia Pinal. ¿Enfermó de nuevo? ¿Corre riesgo su salud? Afortunadamente no se trata de esto, pero lo que sí está enfrentando son problemas económicos por culpa de una entidad bancaria. Fueron las cámaras del programa Hoy las que acompañaron a la artista de 91 años de edad.

Y es que en el matutino reportaron que la diva del Cine de Oro, quien lleva algunos años retirada de las telenovelas y en 2020 perdió su contrato de exclusividad con Televisa, actualmente vive una pesadilla por culpa de un banco que no acepta su firma en los cheques que emite, por lo que ha tenido que acudir a la sucursal en diversas ocasiones para arreglar el inconveniente, pero los resultados no han sido favorables.

Las cámaras del programa Hoy captaron el momento en que la matriarca de la Dinastía Pinal acudió al banco, pero a pesar de estar más de dos horas dentro de la sucursal y cambiar constantemente de ventanilla, la madre de la rockera Alejandra Guzmán abandonó el lugar molesta, sin dinero y sin respuestas válidas sobre porqué no le permiten solucionar el problema: "No me quisieron dar el dinero, entonces vine yo personalmente a decirles 'el dinero sí es mío... al revés, (vine a ver) que ustedes tienen mi dinero, dénmelo y tengo todo el derecho de que me lo den'", dijo doña Silvia.

Doña Silvia Pinal

Por su parte Efigenia Ramos, asistente de la primera actriz, explicó que ya han acudido varias veces y continúan las molestias para retirar su dinero: "Ya llevamos casi 10 veces que venimos, porque sus cheques no los aceptan, ahora ella realizó varios cheques, ella los firmó delante del gerente y ni así se los acepta, entonces la hicieron que ella dijera de propia voz que quería certificar y cambiar esos cheques".

Finalmente, doña Silvia señaló muy molesta que no se quedará de brazos cruzados y buscará la forma de recuperar todo su patrimonio: "¿Cómo puedo certificar que sí es mi firma?, me da risa, pero tendré que decirles, 'sí señores, la firma es mía, el dinero es mío, lo puse legalmente, y ahora lo quiero legalmente’, pero todo el dinero que les di ahí sí es mío", concluyó. Cabe destacar que la propia actriz ya había hablado de su patrimonio, el cual ya dejó aclarado en su testamento, afirmando que incluyó a sus hijos.

Pues mira, yo tengo tres hijos y entre esos tres hay que pensar que hay que darle un barril a uno, otro a otro y al otro ya no alcanzó, ni modo", comentó entre risas.

Fuente: Tribuna