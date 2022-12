Subió 20 kilos: Tras 3 años retirada de Televisa, actriz abandona TV Azteca y vuelve a la competencia

Ciudad de México.- Una polémica villana de telenovelas, quien desde hace 3 años no trabaja para Televisa y que el año pasado debutó en TV Azteca, sorprendió a sus fans pues se confirmó su llegada a un importante programa de la competencia. Se trata de la controversial Paty Navidad, quien empezó su carrera en los certámenes de belleza y que realizó su debut en la actuación con el melodrama María Mercedes (1992-1993).

La originaria de Sinaloa se dio a conocer gracias a su participación en las novelas Cañaveral de pasiones, Ángela, El Manantial, Mariana de la noche, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón, sin embargo, su último proyecto en la empresa de San Ángel fue Por amar sin ley en 2019. Según sus propias declaraciones, los ejecutivos del canal la vetaron y por ello no le han vuelto a ofrecer trabajo.

El año pasado la también cantante dio la sorpresa de unirse a las filas del Ajusco como concursante del reality MasterChef Celebrity México, donde tuvo una destacada participación. No obstante, su participación en el concurso no estuvo excente de controversias pues contrajo Covid-19 durante las grabaciones y se reportó que estuvo al borde de la muerte, pero ella lo negó y dijo que se trató solo de una neumonía.

Y es que como se recordará, Paty tiene una postura antivacunas y además asegura que el coronavirus es una "plandemia" creada para reducir la población. Luego del programa de cocina, la actriz fue elegida como conductora del reality Music Battles México y estuvo visitando varias emisiones como Venga la Alegría y Ventaneando para promocionarse. De hecho fue con la periodista Pati Chapoy con quien habló sobre su veto en Televisa.

Me la he pasado haciendo castings, tocando puertas y pues no se abrían... yo estoy sumamente agradecida con TV Azteca porque para mí es valiosísimo retomar los escenarios... en Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen".