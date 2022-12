¿Tanto para nada? Piqué podría ir detrás Shakira; aseguran que ya terminó con Clara Chía

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El pasado mes de junio Shakira difundió un comunicado de prensa en donde confirmó que, luego de 12 años de relación, ya se había separado del ahora exfutbolista Gerard Piqué a quien conoció durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y tras varios años de relación, trajeron al mundo a dos hijos a los que llamaron Milán y Sasha; sin embargo, luego de confirmarse que el culé ya estaba establecido con la joven Clara Chía, de 23 años de edad, ahora podría estar pensando en ir detrás de la colombiana y recuperar a toda su familia.

La intérprete de temas como Te Felicito, Monotonía, Ojos Así o Suerte, está a punto de mudarse con sus dos hijos a Miami, ciudad a la cual ya viajó de manera express para ultimar detalles de la que será su nueva vida a partir del 2023; tras este viaje, regresó a Barcelona para reunirse por última ocasión con el exjugador del FC Barcelona donde ambos ratificaron que la originaria de Barranquilla sería quien tenga la custodia aunque claro, él podía ver a los niños las veces que quisiera y hasta pasarían con él la mayor parte de las vacaciones dada la distancia entre España y Estados Unidos.

A días de dejar el 'Viejo Continente', medios españoles han mencionado que la relación entre Piqué y Clara Chía ya llegó a término y todo por la influencia de Shakira, pues el exjugador profesional piensa comprar una casa en Florida ubicada a solo 20 minutos de distancia de la que tiene la cantante y así estar más cerca de sus hijos, algo para lo que supuestamente, no está contemplada la actual novia del profesional del balompié.

Por si fuera poco, la joven quien además se desempeña para la empresa Kosmos, propiedad de Piqué, se ha mostrado harta del acecho de la prensa quienes, en su afán de conseguir una imagen o alguna declaración, la han perseguido por toda Barcelona, algo que insisten, no soportó y prefirió terminar con la relación que presuntamente, fue una de las que orilló a Shakira a confirmar la separación con su ahora expareja.

Mientras se confirma si la relación entre Piqué y Clara Chía ya acabó, al tiempo que también se confirma si el futbolista se mudará también a Miami, en redes sociales se ha hecho viral el momento en que, durante la Copa Davis, el español recibe un beso de la joven en cuestión pero, en lugar de tomarlo con cariño, él se limpia el rostro, acción que ha sido calificada como un símbolo de ya no sentir nada por la rubia quien es considerada una “roba maridos” por la prensa y el público en general.

Cláusula impuesta por Shakira

De manera extraoficial, los medios de comunicación de España han remarcado que el reciente acuerdo que ambos ratificaron, la colombiana impuso una 'cláusula antiClara Chía', la cual consiste en que los hijos de la cantante no deberán convivir con la joven en cuestión ni estando en Barcelona y mucho menos cuando el jugador viaje a Miami; no obstante, Ramón Tamborero, abogado del futbolista aclaró que tal cláusula no existe y el rumor solo es eso.

