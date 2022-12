Televisa, de luto: Fallece actriz de TV Azteca; filtran causa de muerte y su última súplica en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse el deceso de la primera actriz de Televisa y TV Azteca Gina Romand, revelan en redes del programa Hoy la causa de su muerte. Como se recordará, el pasado sábado 4 de diciembre se anunció la muerte de la madre de Gabriel y Gina Varela a los 84 años de edad luego de llevar varios días internada en un hospital de la CDMX. Aunque en su momento no se dijo el motivo por el que perdió la vida, ahora revelan su último deseo y última súplica antes de morir.

Como se recordará, la actriz participó en 78 películas y actuó en telenovelas tanto en Televisa como en TV Azteca. En la televisora de San Ángel debutó en los años 60, actuando en melodramas como Vida por vida, Maximiliano y Carlota, El Maleficio, La traición, Victoria, Ángeles blancos y Valeria y Maximiliano. En 1998 se fue al Ajusco y formó parte de telenovelas como Perla, El amor no es como lo pintan y Amor en Custodia. También participó en un episodio del unitario Lo que callamos las mujeres en 2002.

La artista, apodada 'La rubia de categoría' luego de un comercial que grabó para una reconocida marca de cerveza. se retiró de los foros de grabación en en el 2009. En 2020, sufrió un infarto apenas cinco días después de la muerte de su esposo Salvador Varela y en los últimos años tuvo varios detalles de salud, aunque sus hijos no especificaron de qué se trataban, pues solo pidieron donadores de sangre en una de estas crisis.

Tras confirmarse su partida, su hijo Gabriel Varela aclaró cuál fue la causa de muerte de la artista del Cine de Oro en México y las declaraciones fueron retomadas en la cuenta de Twitter del programa Hoy. De acuerdo con Varela, Romand falleció a causa de una neumonía muy complicada, razón por la que pasó varios días en terapia intermedia, la cual terminó colapsando sus pulmones y complicando su salud.

Por otro lado, reveló el último deseo de su madre antes de morir, que sus restos descansaran junto a los de su fallecido esposo: "Ya está con mi papito; ella va a ser cremada y sus cenizas reposarán en nuestra cripta familiar. Muchas gracias a todos los compañeros, a toda la gente que me ha llamado, a los conductores que me han llamado y escrito", señaló el actor y productor a varios medios a las afueras de una funeraria.

También compartió que tuvo la oportunidad de despedirse de su madre, con quien asegura que tenía una fuerte y especial conexión. Entre lágrimas, reveló cuáles fueron las últimas palabras que le dijo antes de perder la vida. La súplica de la actriz fue que la llevara a Francia: "Ya descansa en paz, me dijo que me amaba mucho y que me fuera de gira con mi papito querido y que ganara mucho dinero para que la llevara a París", finalizó conmovido.

