Tragedia en Televisa: Tras 19 años en TV Azteca, actor confirma muerte y llega de luto a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien empezó su carrera en TV Azteca en los años 90 actuando en telenovelas como Demasiado corazón y La Heredera y conduciendo programas como Doble Cara, llega de luto al programa Hoy y rompe el silencio sobre la trágica muerte de su hermano. Se trata de Rodrigo Murray, quien al fin habla sobre el fallecimiento luego de no querer hablar al respecto frente a la prensa.

Como se recordará, Guillermo Murray Jr. fue encontrado sin vida en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX el pasado 18 de noviembre. El histrión no había querido hablar al respecto y se había mostrado muy hermético, sobre todo porque se especuló que pudo haber sido asesinado debido a las extrañas circunstancias en las que fue hallado, además de que su cuerpo fue localizado días después de su deceso.

Twitter @c4jimenez

El intérprete, quien debutó en la televisora de San Ángel en 2016 y ha participado aprovechó las cámaras del programa Hoy para abordar este difícil tema familiar. "No he hablado ni he querido hablar al respecto, de hecho es la primera declaración que voy a hacer, mi hermano sufrió un ataque al corazón fulminante". Y añadió: "Afortunadamente, eso dicen los estudios de los doctores forenses, por lo tanto, sabemos que no hubo sufrimiento, y pues lamentamos muchísimo la pérdida, obviamente estamos tristes en casa".

Con respecto a las versiones de un posible asesinato y que se encontró el cuerpo de su hermano una semana posterior a su muerte, el actor manifestó que sí fue así, pero no hubo ninguna señal de violencia: "Lamentablemente sí encontramos el cuerpo unos días después, pero no hubo nada de violencia, y a veces la gente inventa cosas". Por último, Rodrigo Murray recalcó que el deceso de su hermano no tuvo relación con ningún crimen.

"Yo te puedo decir qué fue lo que sucedió, se encontró así, entramos con los peritos, con la Fiscalía, se levantaron las actas, fueron unos días muy difíciles, la situación era muy desagradable, pero así fue y él ya debe estar descansando junto con mi hermana Marcela y con mi papá", finalizó el actor con un semblante triste, quien también enfrentó el fallecimiento de su padre Guillermo Murray el pasado 6 de mayo del 2021.

