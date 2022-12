Tras despido de 'Hoy' y amorío en 'VLA', galán se retira de las novelas y renuncia a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien desde 2002 se unió a las filas de Televisa y que hasta fue conductor del programa Hoy, les dará un duro golpe pues confirmó que ya firmó contrato para unirse a la televisora de la competencia. Se trata del actor Arturo Carmona, quien durante la pandemia perdió su contrato de exclusividad y presuntamente hasta estuvo vetado de San Ángel por unos meses.

Su primer proyecto en la televisora fue concursando en el reality Big Brother hace 20 años y luego debutó en los melodramas actuando en Duelo de pasiones en 2006. Posteriormente le siguieron otros como Destilando amor, Muchachitas como tú, Por ella soy Eva, Ringo y Médicos, línea de vida, por mencionar algunas. Hace un par de años el exesposo de Alicia Villareal recibió la oportunidad de unirse al elenco de Hoy.

La productora Magda Rodríguez (qepd) lo invitó para ocupar el lugar de Jorge 'El Burro' Van Rankin quien abandonó el matutino para grabar la serie que protagoniza 40 y 20. A finales del 2020 tanto Arturo como Jorge quedaron fuera y se reportó que el regiomontano tenía prohibida la entrada a Televisa: "El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa no le permitieron entrar... 'Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar'", dijo Álex Kaffie.

Hace unas semanas Carmona estuvo involucrado en otro escándalo en el mundo del espectáculo pues se filtró que había tenido un amorío con 'La Bebeshita', conductora de VLA: Fin de Semana, pero él lo desmintió en una entrevista exclusiva que dio a este matutino e incluso dijo que ni siquiera la conocía. Por su parte, ella mostró las pruebas de que habían salido en plan romántico y dijo que hasta se habían 'besuqueado':

La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okay, no éramos novios, pero como que no es de caballeros decir: 'Hay sabes qué, ni te conozco'", declaró la conductora.

Arturo Carmona en 'VLA'

Arturo volvió a los melodramas de Televisa con Te doy la vida (2020) y este año en la segunda temporada de Corona de lágrimas, sin embargo, al no contar con exclusividad él ya firmó contrato con la competencia. Esta mañana de martes 6 de diciembre el histrión de 46 años presumió su primer proyecto con la cadena Telemundo y se trata del reality La Casa de los Famosos, en el cual será concursante de la tercera temporada. Así lo anunció el propio Carmona en su cuenta de Instagram:

Estoy feliz de anunciarles que estoy CONFIRMADO para entrar a La Casa De Los Famosos en su nueva temporada que dará comienzo el martes 17 de enero ¿Me acompañan en esta nueva aventura?", escribió el actor.

