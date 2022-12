Enferma e irreconocible: Tras unirse a Chapoy y firmar con TV Azteca, actriz regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo vetada de Televisa luego de haber firmado su primer contrato con TV Azteca el año pasado, confirmó su regreso al Canal de Las Estrellas y los televidentes quedaron en shock. Se trata de la carismática Paty Cantú, quien actuó en varias telenovelas de San Ángel y que este 2021 fungió como juez en la reciente temporada de La Voz... Kids de la televisora del Ajusco.

La artista originaria de Guadalajara, Jalisco, se dio a conocer gracias al grupo musical Lu donde ella era la vocalista a inicios de los 2000's. En aquella época la intérprete de éxitos como Por besarte lucía muy distinta a la actualidad y varios creen que recurrió a las cirugías y Bótox para embellecerse. En el año 2009 Paty debutó en los melodramas de Televisa haciendo una participación especial en Verano de amor producido por Pedro Damián.

Antes y después de Paty Cantú

Además formó parte del elenco de la serie El Pantera y algunos otros realitys tanto en esta televisora como ¿Quién es la máscara?, obteniendo el segundo lugar de la segunda temporada, y trabajó además para Telemundo. Sin embargo, el año pasado surgió el rumor de que la cantante de 39 años estaba vetada de Televisa por haberlos traicionado. La influencer de espectáculos La Comadrita reportaron que tanto ella como María León habían sido castigadas por lo que las dejaron sin contrato de exclusividad.

Además de este proyecto infantil, Cantú llegó a aparecer en otras emisiones de la empresa como Venga la Alegría y Ventaneando con Pati Chapoy, donde aprovechó para desmentir el veto: "No sé si estoy vetada... A mí nadie me ha avisado que estoy vetada de nada, yo no tenía ningún contrato de exclusividad de nada, tampoco", declaró. También en este programa de espectáculos confesó que luego de un año enferma, los médicos la diagnosticaron con hipotiroidismo.

Sin embargo, este miércoles 7 de diciembre Paty dará un duro golpe al rating del Canal Azteca Uno pues volverá a Televisa por la puerta grande y es que anunciaron que esta noche ella engalanará la transmisión de La Jugada del Mundial. En las redes sociales de TUDN explicaron que la talentosa tapatía se encargará de amenizar el programa donde se analiza todo lo que ocurre en Qatar y donde participan figuras como Lalo España, Toño de Valdés y hasta Irina Baeva.

Fuente: Tribuna y Twitter @tudnmex