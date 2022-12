Lo sacaron del clóset: Tras firmar exclusividad en Televisa, exgalán de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien trabajó durante 10 años en TV Azteca y actualmente sería de los pocos con contrato de exclusividad en Televisa, sorprendió a los televidentes debido a que hace varias horas regresó al programa Hoy. Se trata de David Zepeda, quien se encuentra en las grabaciones de su nuevo melodrama Pienso en ti, el cual va estelarizar al lado de Dulce María.

El artista originario de Nogales, Sonora, debutó actuando con la televisora del Ajusco en novelas como Los Sánchez, Como en el cine, La Heredera y Amores Cruzados. Estuvo en esa televisora durante 10 años pero a partir de 2007 se unió a las filas de San Ángel, donde su primero proyecto fue Sortilegio dando vida al villano y luego hizo otros como Soy tu dueña, La fuerza del destino, Abismo de pasión, Por amar sin ley y Vencer el desamor.

Fuente: Internet

David, quien acaba de culminar la telenovela Vencer la Ausencia con rotundo éxito en Las Estrellas, no ha tenido una carrera libre de escándalos y es que hace algunos años se especuló que era gay y varios medios afirmaron que su pareja fue el fallecido Daniel Urquiza: "No lo conozco al señor, nunca lo conocí... me molesta cómo engañan al público", respondió el actor cuando le preguntaron sobre el presunto noviazgo. Además recientemente se especuló que había regresado con su ex Lina Radwan pero él lo desmintió.

No crean nada de lo que lean. Lina y yo nos reímos porque se inventan historias de terror...", dijo.

Actualmente el sonorense de 49 años se encuentra muy ocupado trabajando en su nuevo melodrama y hace algunas horas apareció en el programa Hoy porque compartieron la tierna publicación que hizo a Dulce María, su compañera protagonista, por motivo de su cumpleaños. En Pienso en ti participarán grandes actores como Alexis Ayala, Jessica Díaz, Claudia Silva, y hasta Brandon Peniche y será producido por Carlos Bardasano.

A través de su respectiva cuenta de Instagram, David aprovechó para colgar un emotivo mensaje dedicado a la protagonista de Rebelde dejando ver que hay una excelente química y relación entre ellos: "Lindísima @dulcemaria muchísimas felicidades en tu vuelta al sol. Más bendiciones a tu vida y qué feliz soy de compartir contigo en éste proyectazo del jefazo @bardasano ¡Sigue con tu luz y tu bella sonrisa!", escribió el actor.

Fuente: Tribuna