Luto en 'Hoy': Tras cirugías y perder 120 kilos, actor sufre dolorosa muerte y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien alcanzó la fama en programas de la televisora como La Hora Pico, Vecinos, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Cero en conducta, donde saltó a la fama con su personaje 'Gordonio', da el último adiós a su esposa tras su fallecimiento, ocurrido el pasado 27 de noviembre. Se trata de Rubén Cerda, quien llega de luto al programa Hoy al celebrarse una misa de despedida para la madre de sus hijos, Tere Herrero.

Como se recordará, Tere perdió la vida en un hospital luego de varios días de estar muy delicada de salud. La también mánager del actor falleció a causa de una neumonía mientras estaba a la espera de un trasplante de hígado. El actor, quien tras someterse a una cirugía en el 2006 logró bajar 120 kilos y recuperar su salud, aparece en el programa Hoy despidiéndose de su amada esposa luego de 37 años de matrimonio.

Rubén Cerda y Tere Herrero (QEPD)

Este fin de semana se ofreció una misa por el fallecimiento de Tere, en donde todos vistieron de blanco, justo como fue el último deseo de la también mánager de Cerda antes de morir. Conmovido, el histrión interpretó el Ave María y dijo ante las cámaras del matutino: "Estamos en paz, tranquilos y lo que ella no quería era ver caras tristes", dijo. Y es que se prepara una gran fiesta con karaoke, pues así fue la última voluntad de Tere: "Así es como ella quiere ser despedida, con una fiesta yo creo que en enero", señaló.

Famosos como Carlos Bonavides y Yuliana Peniche expresaron sus condolencias y hablaron al respecto: "La verdad me da mucha tristeza pero al mismo tiempo está en paz, está bien. Una mujer llena de vida, que siempre amó la vida y a sus seres queridos. Hicimos una amistad muy grande, no solo de vecinos sino que compartíamos, paseábamos. Tere siempre se portó con nosotros de manera muy noble", compartió el histrión.

Por su parte, Yuliana Peniche no pudo evitar romper en llanto y manifestó: "Lo siento mucho, la verdad es que es muy triste. Yo sé que están celebrando su vida y por eso vinimos todos vestidos de blanco. Es muy triste, la aprecio mucho y me gustaría que no fuera real", compartió. Finalmente, conductores del matutino enviaron su más sentido pésame a Rubén y un cariñoso mensaje en tan difícil momento.

Fuente: Tribuna