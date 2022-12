Luto en Televisa: Tras dejar 'VLA', exconductora de TV Azteca sufre dura pérdida y se ahoga en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien por años trabajó para Televisa y que este 2022 abandonó el programa Venga la Alegría de TV Azteca, sorprendió a sus miles de seguidores debido a que hace varias horas reapareció de luto y ahogada en llanto en plena transmisión en vivo. Se trata de Penélope Menchaca, quien acaba de anunciar que su segundo nieto llamado Carlo perdió la vida a los 9 meses de nacido.

La nacida en CDMX se volvió internacionalmente famosa gracias a su exitoso programa 12 corazones el cual arrasó con los niveles de audiencia en las empresas Telemundo y televisora de San Ángel. También incursionó en la actuación y realizó telenovelas como Siempre te amaré bajo la producción de Juan Osorio, hasta que en 2018 finalmente se integró a las filas de la televisora del Ajusco con el certamen Mexicana Universal.

Lamentablemente los siguientes proyectos de Penélope en el Canal Azteca Uno, como Enamorándonos, Ponle de noche y La Pareja Ideal, no fueron muy bien aceptados por el público y terminaron siendo cancelados debido a sus bajos niveles de audiencia. Además aunque formaba parte del elenco estelar de VLA desde mediados de diciembre del 2021 salió del aire de forma repentina con el argumento de que estaba de vacaciones.

Sin embargo, luego se confirmó que la presentadora de 56 años había renunciado a la emisión y que había firmado contrato para un proyecto en Turquía. La famosa dejó México para conducir la segunda temporada de El poder del amor en aquel lejano país pero ahora ya regresó al continente americano y se reintegró a Telemundo como conductora de Un nuevo día al lado de Andrea Meza, Adamari López y Chiky Bom Bom.

Durante su debut en el matutino de habla hispana, Menchaca compartió una desgarradora noticia debido a que ella y su familia están de luto: "He pasado los peores meses de mi vida que no se lo deseo a nadie", dijo completamente en vivo. Resulta que la famosa compartió con la audiencia que su nieto Carlo nació con un padecimiento en el corazón, el cual no logró superar y falleció el pasado mes de septiembre a los 9 meses de vida.

Fueron 9 meses en los que era una montaña rusa de emociones porque de repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió", expresó totalmente rota.

Penélope dijo que Carlo fue un bebé hermoso que siempre estuvo "sonriendo" pese a todas las adversidades que pasó y se sinceró diciendo que ha sufrido mucho pues además de que perdió a su nieto, también ha visto devastada a su hija todo este tiempo: "La parte más complicada de todo... sufro como abuela porque obviamente el perder a mi nieto es terrible, pero el ver a tu hija (destrozada), que no hay un dolor más grande… Mi cerebro todavía no lo entiende", añadió entre lágrimas.

