Mánager de Pee Wee rompe el silencio sobre su "boda" con el cantante; demandará a revista

Ciudad de México.- Luego de que comenzó a circular el rumor de que el cantante Pee Wee supuestamente se encuentra casado desde hace 3 años con su porpio mánager, Pepe Rincón, fue este último quien rompió el silencio y salió en defensa de su imagen y la de su representado para desmentir la información publicada el pasado martes 6 de diciembre por una revista de espectáculos.

El representante de celebridades que ha trabajado con figuras como Michelle Renaud, Yanet García y Mauricio Ochmann, negó la versión que esta semana salió a la luz sobre una presunta boda entre ambos, además de que supuestamente mantienen una relación amorosa desde hace 5 años, por lo que anunció que tomará medidas legales para acabar con este tipo de falsas noticias.

Lo que esta revista publica es una completa difamación. Se metieron con un abogado, yo soy abogado, entonces vamos obviamente a ejercitar acciones. La difamación se va a litigar en los tribunales", dijo Rincón, en Ventaneando.

De la misma manera, Pepe Rincón destacó que será a través de dos procesos legales como actuará contra la o las personas que dieron a conocer la errónea información: "No quiero entrar más a detalle, porque hay un equipo jurídico estadounidense y mexicano, que va por dos vías. Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente seria y honorable, y voy hasta las últimas consecuencias… la difamación no, conmigo no".

Sobre la reacción que tuvo el exintegrante de Kumbia Kings al enterarse de este hecho, Pepe contó: "Nosotros nos atacamos de la risa, yo tengo 14 años de ser representante, mánager, de dedicarme a esto, de forjar y hacer figuras de cero. Pee Wee llega a mi agencia porque quería la restauración de una carrera y eso es lo que estamos terminando de hacer, me dice 'a mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes, ni difamaciones'".

No obstante, el representante artístico culminó la entrevista con un fuerte mensaje para quienes realizaron la publicación. "Yo la verdad tengo otra postura y nos vamos a ir por la vía jurídica, a menos yo hablo a título personal", declaró.

