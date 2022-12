Nadie se enteró: Actriz protagonista de 'Precious' llegó al altar; así fue el romántico enlace

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- En 2009 el mundo entero se conmovió con la cinta Precious, la cual fue protagonizada por la actriz Gabourey Sidibe quien se encargó de narrar la dura vida del personaje que le da título a este proyecto pues no solo era abusada por su padre sino que además era despreciada por su madre quien no soportaba que trajera al mundo a dos hijos producto de dicha relación más un contagio por VIH, obra que además de retratar la realidad de varios barrios populares en Estados Unidos, puso bajo el reflector a su protagonista pues fue nominada a un Premio Oscar.

Aunque este ha sido el proyecto más relevante en la carrera de la actriz de 39 años de edad, ahora se ha 'robado' la atención de los medios de comunicación y es que se acaba de informar que se casó en secreto desde hace más de un año con Brandon Frankel, el cual fue el encargado de revelar tan importante noticia y claro, ella ya no tuvo más remedio que confirmar el enlace a través de sus plataformas sociales.

Instagram @brandontour

El ahora esposo de la nominada al Oscar, compartió el pasado 10 de mayo del presente año un video en donde muestra a su pareja con el mensaje: ¡Sorpresa! Feliz de finalmente compartir que mi reina @gabby3shabby está adornando la portada de @brides (con una aparición especial de tu servidor)!!”, video que aunque confirmaba que la actriz protagonizaría la portada de la relevante revista enfocada en novias, al parecer no causó el impacto necesario ya que solo se sabia ambos estaban comprometidos mas no se habían dado el "sí, acepto".

Instagram @brandontour

No obstante, aunque se sabía que había una boda en puerta, fue durante el programa Live with Kelly and Ryan donde la actriz confirmó que el enlace ya se había llevado a cabo orillando a que los medios, fans y uno que otro curioso recurriera a las redes sociales de ambos para saber cómo fue la boda y sobre todo, la fecha en la que se llevó a cabo pues había tomado por sorpresa a toda la audiencia.

!¡SORPRESA! ¡Finalmente puedo llamarla mi ESPOSA públicamente! Desde que @gabby3shabby finalmente derramó los frijoles hoy en Live with Kelly y Ryan- ¡hemos estado CASADOS desde marzo del '21! Aliviado de que finalmente podamos decirle al mundo!, escribió el esposo de la actriz.

En la publicación, ambos muestran una serie de fotografías de la boda, la primera es una de sus dedos con el anillo de matrimonio que comparten y otras los dejan ver con la íntima ceremonia que vivieron, pues solo se deja ver un arreglo de flores y una caja de pastelillos con las iniciales B+G de 'Bride + Groom' que en español se usan para las bodas en referencia a la novia y el novio.

Instagram @brandontour

La actriz compartió las mismas fotografías de su esposo y, a diferencia de la cuenta personal de él, ella comparte no solo su vida en pareja, sino también proyectos de trabajo como el próximo lanzamiento de la cinta All I Didn't want for Christmas (Todo lo que no quiero para Navidad) donde ella insiste que es el primer proyecto donde participa tras protagonizar la cinta Precious.

Instagram @gabby3shabby

Fuente: Tribuna