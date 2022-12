¿Pleito en TV Azteca? Cynthia Rodríguez presume su posada con amigas de 'VLA' sin Anette Cuburu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales pues hace algunas horas compartió una inesperada noticia y es que se volvió a reunir con parte del elenco del programa Venga la Alegría. ¿Volverá a trabajar a TV Azteca? No, en realidad la también actriz estuvo con las conductoras Kristal Silva y Laura G porque celebraron su posada de este 2022.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ahora esposa del cantante Carlos Rivera compartió un amoroso mensaje para sus colegas y para Ana Guerrero, quien trabaja en el staff de VLA, además de que publicó una tierna fotografía en la que todas aparecen luciendo 'uggly sweaters' con temática navideña: "Gran noche navideña con mis amigas... Las quiero en mi vida siempre. Más noches de pláticas, risas y fogatas", escribió.

Asimismo, Cynthia compartió en sus historias de Instagram todos los detalles de la celebración mostrando que Laura fue la gran anfitriona de su cena navideña, donde degustaron bocadillos, deliciosos platillos y hasta comieron pastel ya que festejaron por adelantado el cumpleaños de Kristal. De hecho hasta la tamaulipeca derramó varias lágrimas mientras soplaba las velitas: "Festejo adelantado a la Barbie", escribió Rodríguez.

Por su parte, la exconductora de Televisa mostró que su excompañera de Venga la Alegría había tenido un hermoso detalle con su hija Lisa pues hasta le llevó un regalo: "Tía Cynthia, de Santa", compartió al lado de la foto donde Cyn y la niña posan de lo más sonrientes. No obstante, los internautas de inmediato comenzaron a especular que quien no estuvo invitada a la posada fue Anette y recordaron que ya van varias reuniones en donde la cachanilla no las acompaña. ¿Será que habrá algún pleito con ella?

Laura G fue la anfitriona

Como se recordará, fue en el mes de agosto cuando la guapa mujer de 38 años anunció que dejaría sus proyectos en el Ajusco por un tiempo pues quería disfrutar de su nueva etapa de casada pero resaltó que no se iría a Televisa ni a ninguna otra televisora: "Vengo a despedirme de Venga La Alegría pero no vengo a despedirme de TV Azteca... No tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar".

Fuente: Tribuna e Instagram @cynoficial