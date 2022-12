Se desfiguró: Tras veto de Chapoy y traición a TV Azteca, conductora confirma su regreso a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien estudió en el CEFAT de TV Azteca y estuvo trabajando exclusivamente para este empresa durante una década, anunció que podría volver al elenco de Venga la Alegría luego de que se anunciara que un nuevo productor va llegar al programa. Se trata de la puertorriqueña Vanessa Claudio, quien en 2019 dejó el matutino y traicionó al Ajusco uniéndose a las filas de Telemundo.

La exreina de belleza se unió al elenco del programa Suelta la sopa pero el proyecto fue cancelado y salió de esta empresa para irse a Turquía a conducir el reality El Poder del Amor, sin embargo, fue llamada de nueva cuenta para trabajar en el Canal Azteca co-conduciendo La Academia 20 años y luego Al Extremo. Además se corrió el rumor de que debutaría en el programa Hoy de Televisa pero la productora Andrea Rodríguez lo desmintió y dijo que Vane no estaba contemplada.

En su regreso a los foros de TV Azteca, Claudio fue muy señalada de presuntamente "abusar de las cirugías" y de lucir "desfigurada e irreconocible", sin embargo, ella negó haberse hecho algo en el rostro y atribuyó su cambio físico a tener unos "kilos de más". E incluso el periodista Álex Kaffie destapó que sus jefes del Ajusco le habrían pedido "¡que ya no se inyecte Botox en la cara!" pues estaba totalmente cambiada.

Además se dijo que Pati Chapoy no quería a la puertorriqueña en la televisora luego de que lanzara una fuerte crítica en su contra: "Ay, Dios. A Vanessa nada más falta que esté en lugar de Javier Alatorre". El Canal de YouTube Chacaleo aseguró que la líder de Ventaneando trató de sacar del camino a Claudio y para ello habría pedido que cancelaran el programa Al Extremo, sin embargo, esto jamás se confirmó.

Antes y después de Vanessa Claudio

Tras anunciar semanas atrás que ahora sería también conductora de E! Entertainment, hace algunas horas Vanessa condujo su primer red carpet en los People's Choice Awards y en entrevista con Edén Dorantes declaró que sí podría volver a VLA pero aclaró que hasta la fecha no se lo han ofrecido: "Yo siempre he dicho que lo que venga de trabajo está bien, para mí Venga la Alegría es mi casa, amo ese programa. Aprendí muchísimo".

Si a mí me dice el jefe: 'Usted tiene que venir a Venga la Alegría', quien es una para decir que no", declaró.

Asimismo confirmó que luego de que Dio Lluberes quedara despedido del matutino, los ejecutivos anunciarán pronto a otro productor: "No sé (si estaré en 2023) primero hay que ver quien será el nuevo productor de VLA porque todavía no sabemos". Ya para finalizar, Vanessa comentó que le deseaba lo mejor a Dio y compartió que ha escuchado varios nombres para ocupar su lugar pero no quiso revelar ninguno de ellos.

