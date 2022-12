Adiós 'Hoy': Galilea Montijo traiciona a Televisa con 'Ventaneando' y Pedro Sola abandona TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles 7 de diciembre, el conductor Pedro Sola abandonó el programa Ventaneando y en la sala de espectáculos más famosa de México solo estuvieron Daniel Bisogno, Pati Chapoy, Jimena Pérez 'La Choco' y Linet Puente. No obstante, quien apareció en las pantallas de TV Azteca fue nada más y nada menos que Galilea Montijo, quien 'traicionó' a Televisa y al programa Hoy luego de 15 años al aire.

El llamado 'Tío Pedrito' no se presentó a cuadro, sin embargo, probablamente sea para no saturar ya que 'La Choco' está en México desde España y usuarios siempre llenan de elogios a la conductora, pidiendo verla en el programa. Y aunque Sola no quedó fuera del programa, quien sí apareció fue Galilea Montijo, pues ya desde hace tiempo se dice que ya no contaría con un contrato de exclusividad en San Ángel.

Como se recordará, Gali empezó su carrera artística en la televisora de San Ángel en los años 90 y ha trabajado en telenovelas (hasta fue protagonista en La Verdad Oculta y Mujeres Asesinas) como en programas de entretenimiento como Vida TV y el matutino Hoy. Y aunque la imagen de la tapatía ha sido duramente criticada en el último año pues la han involucrado en fuertes escándalos como un supuesto romance con un capo, una presunta infidelidad a su esposo y el caso que actualmente enfrenta su amiga Inés Gómez Mont, ahora recibió un reconocimiento.

Después de casi 30 años de trayectoria, la tapatía recibió un merecido homenaje en el Museo de Cera de la CDMX, el cual se trata de una figura hecha con sus medidas exactas que resaltó sus características exactas. Por este motivo, la conductora no pudo evitar las lágrimas y dio una entrevista al programa de la competencia, Ventaneando, cuya titular es la periodista de espectáculos Pati Chapoy, confirmando que ya no sería exclusiva.

Y agregó lo mucho que la conmovió estar acompañada de su hijo Mate y su esposo Fernando Reina: "Para mí es un apapacho al alma", dijo al borde del llanto. "En esta carrera pasan cosas buenas, cosas malas y me quedo con las buenas. Esta noche es una de ellas. Ver la cara de Mateo para mí es... ahí voy otra vez", dijo a punto de derramar algunas lágrimas. "Es una cosa espectacular y claro, el trabajo que han hecho la gente aquí en el museo de cera, dejarte inmortalizada para mí significa muchísimo", finalizó.

