Ahogada en llanto, cantante cancela conciertos tras confirmar que padece esta rara enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales, la exitosa cantante Céline Dion, reveló una dura noticia a todo el público y es que confirmó que por graves problemas de salud es que ya no podrá llevar a cabo el resto de sus conciertos, incluidos los de la primavera del 2023, mismos que tuvo que cancelar pues tras varias revisiones y estudios, fue diagnosticada con el 'Síndrome de la Persona Rígida', una extraña enfermedad considerada neurodegenerativa y, a la larga, la alejarán de los escenarios de manera definitiva.

La intérprete de exitosos temas como My heart Will go on, I’m Alive, All by Myself o Just walk away, subió un par de videos en sus redes sociales, uno donde habló sobre estas cancelaciones en inglés y otro en francés, esto debido a que es originaria de Charlemagne, provincia de Quebec en Canadá y dicha lengua figura como su idioma materno.

"Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí", inició con el mensaje que confirmó su diagnóstico.

Instagram @celinedion

De acuerdo con la cantante cuyo tema fue el principal de la famosa cinta Titanic, remarcó que el síndrome que padece afecta a una persona de un millón y es esta afección la que le provoca espasmos, motivo por el cual para conocer su origen ahora sabe cuál es la menor manera de atenderlos y claro, evitar que su carrera se vea afectada de manera definitiva aunque con ello, se vea orillada a cancelar todos los conciertos que ya tenía programados.

Este extraño síndrome provoca que los pacientes, de manera involuntaria, tensen los músculos provocando que a largo plazo permanezcan inmóviles, algo por lo que se dice de forma más común, terminan como "estatuas humanas" ya que al final quienes son diagnosticados con las mismas, terminan adoptando una postura de la que es difícil regresar. Esto no ocurre de manera inmediata pues al ser neurodegenerativo, provoca que poco a poco el paciente termine de esta forma.

"Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario actuando para ustedes".

Captura de pantalla Instagram @celinedion

A inicios del presente año, Célinen Dio canceló conciertos por problemas de salud; en aquel entonces remarcó que sufría espasmos musculares severos, los que poco a poco comenzaban a ser más persistentes. Los eventos que canceló eran los que había retomado luego de levantarse las restricciones sanitarias por la pandemia causada por Covid-19; sin embargo, el destino le tenía deparada otras cancelaciones y por ahora, no se sabe cuándo regrese a los escenarios ya que ella solo conformó saber qué es lo que padece.

Fuente: Tribuna