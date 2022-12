"Deseo convivir con mi hijo": Christian Estrada manda nuevo mensaje y Ferka lanza dura indirecta

Ciudad de México.- El modelo mexicano Christian Estrada nuevamente está dando de qué hablar debido a que hace algunas horas emitió un nuevo comunicado de prensa para hablar sobre el altercado que tuvo con Ferka, la mamá de su hijo Leonel, hace varios días. Como se recordará, la exactriz de TV Azteca denunció al exnovio de Frida Sofía por haberse llevado a su bebé de forma ilegal el sábado 26 de noviembre.

Estrada fue señalado por sustracción de menores, usurpación de funciones por parte de su acompañante que dijo que era abogado y violenci y pasó varios detenido en el Ministerio Público de la Fiscalía de delitos a menores de edad y luego en el Reclusorio Norte. En el reciente mensaje que puso en su cuenta de Instagram, 'El Sina' volvió a recalcar que él no cometió ningún delito y que por ello se encuentra libre.

He intentado buscar las palabras y la situación adecuadas para comunicarlo, sin embargo, mi estado emocional no me ha permitido expresarme de manera asertiva, fui atacado y juzgado".