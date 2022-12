'Docuserie' de Meghan Markle y Harry Windsor incluye a Lady Diana; Príncipes de Gales molestos

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Desde las primeras horas de este jueves 8 de diciembre, los tres primeros capítulos de la serie documental de Meghan Markle y el Príncipe Harry están disponibles en Netflix, mismos que han causado polémica debido a su contenido en especial porque abordan cómo fue ser parte de la familia real y claro, esto los llevará a detallar los motivo por los cuales renunciaron a ser miembros activos.

Aunque el adelanto ya había causado polémica, fue hasta que se estrenaron los episodios completos que los comentarios en contra de los Duques de Sussex cobrar más relevancia, en especial porque se incluyó un fragmento de la entrevista que Lady Diana ofreció y por lo que el Príncipe William, hermano mayor de Harry y futuro rey de Inglaterra, se mostró muy molesto, según los reportes.

Entrevista que Diana ofreció para el programa 'Panorama' de la BBC

Medios británicos recordaron que el pasado 2021 el Príncipe de Gales pidió que esta entrevista no se volviera a transmitir nunca más, algo que su hermano menor no respetó pues la incluyó en su nuevo material con el fin de dar un golpe a la corona. En el primer episodio, Harry Windsor habla sobre cómo fue la intrusión de los medios de comunicación y por ello, vio pertinente mostrar fragmentos de la polémica entrevista que su madre ofreció previo a divorciarse del actual rey de Reino Unido.

"Creo que ella tuvo una experiencia vivida de cómo estaba luchando para vivir esa vida. Se sintió obligada a hablar de ello", dice el royal.

Imágenes privadas de los Duques de Sussex presentes en el documental de Netflix

Sin embargo, no solo esto ha causado polémica sino que además la exactriz de la serie Suits, Meghan Markle abordó uno de los momentos más "discordantes" al ser parte de la familia real y tuvo que ver sobre el día que conoció a Kate Middleton, esposa de William Windsor pues asegura que quedo sorprendida por la formalidad en que se maneja el protocolo real, tanto que al momento de conocerlos ella no dudó en darles un abrazo y eso no fue muy bien visto.

"Yo era una abrazadora y siempre he sido una abrazadora. No me di cuenta de que eso era realmente discordante para muchos británicos. Creo que comencé a comprender muy rápidamente que la formalidad en el exterior se reflejaba en el interior".

Con estas palabras, expertos han asegurado que busca mostrar a los miembros de la realeza como muy fríos y con apego al protocolo, pues la duquesa de Sussex insiste en que ella tenía la idea que en lo privado su comportamiento era diferente al que le presentan al público y no es así. "Hay una forma de ser orientada hacia adelante, y luego cierras la puerta y dices, 'Oh, genial. Podemos relajarnos ahora. Pero esa formalidad se traslada a ambos lados. Y eso me sorprendió", exclama en la serie.

Imágenes privadas de los Duques de Sussex presentes en el documental de Netflix

Cercanos a la familia real, en especial al Rey Carlos III, destacaron que el monarca advirtió que, en caso de meterse de manera directa contra Kate Middleton, podía despojarlos de sus títulos reales, sobre todo porque ella es la futura reina de Inglaterra y, a diferencia de Markle, se ha posicionado como la favorita de la familia real. Hasta ahora, los Príncipes de Gales no han reaccionado a la primer aparte del documental ya que la última parte se estrenará el próximo jueves 15 de diciembre.

Fuente: Tribuna