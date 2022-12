En la cárcel y desfigurada: Tras 10 años retirada y divorcio, actriz anuncia su retiro de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace algunos años acabó desfigurada y que no realiza un trabajo actoral desde 2012, sorprendió a todos sus fanáticos debido a que hace varias horas confirmó su retiro de Televisa. Se trata de la querida Lucero, luego de su polémico divorcio del padre de sus hijos Manuel Mijares se ha dedicado solamente a su carrera en la música.

La intérprete de 53 años realizó su debut en la pantalla de San Ángel protagonizando el melodrama infantil Chispita y luego se convirtió en la protagonista más cotizada de la televisora llegando a ser parte de las novelas Lazos de amor, Cuando llega el amor, Mi destino eres tú, Alborada, Soy tu dueña, entre otras. Además dio vida a algunas villanas como 'Bárbara Greco, alias 'La Hiena' en Mañana es para siempre, donde acabó desfigurada tras ser sido quemada viva y encarcelada.

Lucero en el supuesto catálogo de Televisa

Aunque su último melodrama fue Por ella soy Eva hace una década, Lucero se ha mantenido vigente participando en reality shows como El Retador donde compartió créditos con su exesposo e Itatí Cantoral. Uno de los escándalos más sonados en la carrera de la cantante fue cuando se filtró que ella había formado parte del conocido 'prosticatálogo' de actrices de Televisa siendo una jovencita, pero ella lo negó tajantemente.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", declaró en una entrevista con Ventaneando.

Hace algunos días la revista TVNotas sacó a la luz que la cantante de éxitos como Electricidad ya estaba alistando su regreso a las novelas para el próximo 2023 pero ella en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos lo descartó: "No hay un plan, no hay una cosa que yo diga 'empezamos tal día', pero siempre lo digo, siempre estoy abierta a una buena producción, a un buen proyecto", relató la famosa 'Novia de América'.

Fuente: Internet

La madre de Lucerito Mijares fue muy sincera y confesó que aunque los productores de novelas sí se han acercado a ella con propuestas, no ha llegado un proyecto que realmente la ilusione: "Hay muchas cosas muy buenas, me han invitado amigos productores, pero no me ha enamorado la historia, que yo diga 'sí, voy a estar 20 horas metida en el foro', todavía no, pero ya llegará", expresó y dijo que por el momento su único proyecto es seguir la gira con su exesposo.

Vamos a seguir el año que viene, hay planes para hacer presentaciones el año que viene, a ver si duramos más cantando que casados", contó a la prensa.

Fuente: Tribuna y YouTube Las Estrellas