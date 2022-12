¡Enfurecida! Maki explota y humilla a su ex Juan Soler tras nuevo romance con Paulina Mercado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de confirmarse el romance entre el actor de Televisa Juan Soler y la conductora Paulina Mercado, quienes se conocieron en el matutino Sale el Sol, es su exesposa y madre de sus dos hijas Maki Soler quien habla al respecto y explota ante la prensa. Y es que la reacción más esperada para los medios era la de la también actriz y conductora, quien tuvo un contundente mensaje tanto para los reporteros que la estaban increpando como para su ex.

A través de redes sociales, Maki solicitó que no la tacharan de "payasa" por no querer responder a los medios de comunicación los cuestionamientos que le hacen sobre su divorcio del argentino y todo lo que tenga que ver con su vida sentimental: "Para mí es importante decirles que mi vida no es negociable, que yo no publico mi vida", dijo y luego lanzó tremenda indirecta que para muchos humilló a Soler por la forma en la que lo dijo.

Maki y Juan Soler estuvieron 15 años casados

"A mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, de hecho, casi nadie, solo mi círculo muy cercano sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la que me gusta moverme y en la cual siento cómoda", manifestó. Por otro lado, se refirió directamente sobre cómo su ex ha manejado su vida amorosa frente a la prensa.

"Respeto mucho a la gente que le gusta exhibir sus relaciones, en el caso de Juan Soler, el padre de mis hijas, él es una persona que se siente bien contando su vida y lo respeto mucho, pero no es mi caso", dijo tajante. Ya molesta, y sin pronunciar el nombre de la nueva novia de Soler, enfatizó: "Entonces aquí se cierra un tema, Juan es el papá de mis hijas, la persona con la que él esté me va a caer bien también, porque estoy segura de que elegirá una persona correcta para compartir sus días, su vida, sus meses, no voy a volver a hablar del tema".

Por último, la también argentina reiteró que ya no quiere que le pregunten nada ni quiere opinar sobre la vida amorosa de su exmarido, pues se separaron en 2018 tras 15 años juntos: "Llevo 4 años separada y creo que cada quien tiene el derecho de rehacer su vida y también es poner un límite y darme mi lugar, y donde yo quiero transitar y con mis hijas, que son las únicas que les debo explicaciones, ellas por supuesto que están enteradas de todo lo que yo siento, no me voy a poner a dar entrevistas, que siga con su vida, le deseo que sea feliz, porque si él es feliz mis hijas van a ser felices".

Fuente: Tribuna