Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, 8 de diciembre: Predicciones del día para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- La semana está próxima a concluir, y por eso es clave que te informes sobre cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en asuntos de amor, dinero, trabajo y salud para este día. Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos responde a tu dudas en los horóscopos de hoy, jueves 8 de diciembre del 2022.

Aries

Necesitas abrir más tu corazón, Aries, y no ser tan enojón con tu pareja, en especial si esta es más sentimental que tú. Verás que recibirás un pago extra en estos días, el cual amortiguará tus deudas.

Tauro

En temas financieros, querido Tauro, estás mejor que nunca, y se aproxima una nueva oportunidad laboral para ti. ¡Gózala! En el amor, el Tarot no muestra novedades, debido a que no has cambiado nada en tu actitud.

Géminis

Un compañero de trabajo comenzará a interesarse en salir con usted "de otra forma"; debe tener cuidado, porque si está en una relación laboral, podría causarse problemas innecesarios. En cuestiones de dinero, es hora de ahorrar.

Cáncer

Estos días podría tener problemas con un amigo que le dio un consejo errado; mejor hable las cosas y evite que todo suba de nivel, en realidad no es para tanto.

Leo

Está en un gran momento para hacer crecer su negocio; puede comprar más cosas que seguro saldrán a la perfección. En la familia, vienen momentos lindos pero sorpresivos.

Virgo

Sus amigos necesitarán apoyo en asuntos laborales, si está en sus manos, deles lo que necesitan, si no, busque cómo puede contribuir. No debe salvar al mundo, pero sí puede ser de ayuda.

Libra

Los nacidos en el signo de Libra no gozarán de buena salud en estos días, debido a que se han guardado muchas cosas que a la larga los dañarán. Trate de descansar y de desahogarse, aunque sea con su diario.

Escorpio

Si cree que necesita hacer un ritual para cerrar ciclos, es clave que no haga, pero poniendo mucha fe en su magia y ahora sí, en verdad, soltando eso que ya no quiere cargar. Es poderoso, Escorpio, créalo.

Sagitario

Será una semana muy cansada para usted, pues llegará trabajo extra que le molestará en demasía, sin embargo, querido Sagitario, para el fin de semana podrá gozar con la gente que más quiere.

Capricornio

Lo que das de corazón se regresa multiplicado, querido Capricornio, ten en cuenta esto antes de dar un obsequio. Eso sí, si no tienes ganas de dar algo, no lo hagas y evítate mal karma por estar "cantando" las cosas.

Acuario

Hoy será un día muy especial para ti en asuntos de amor, principalmente, porque te animarás a dar el paso y hablar con esa persona que tanto ha llamado tu atención. Recuerda preocuparte más por tu imagen personal.

Piscis

Hay cosas que no puedes controlar, como su tu pareja te pone el cuerno o no, así que solo te queda confiar y saber que las cosas caen por su propia cuenta. Disfruta de tu soltería, pronto terminará.

